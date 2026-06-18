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Таня Боброва
AI

Соруководитель разработки ИИ-моделей Gemini Ноам Шазир уйдёт из Google в OpenAI

Менее чем через два года после того, как Google вернула его и других исследователей из стартапа Character AI в штат, предположительно, выплатив $2,7 млрд.

Основатели Character AI Дэниэл де Фрейтас и Ноам Шазир. Источник: The Business Journals 
Основатели Character AI Дэниэл де Фрейтас и Ноам Шазир. Источник: The Business Journals 
  • Шазир написал в X, что присоединится к OpenAI. Причины не раскрыл, но отметил: решение было сложным, а работой и командой в Google он гордится. Google в комментарии Reuters поблагодарила Шазира за вклад в развитие компании.
  • Шазир присоединился к Google в 2000 году. Среди его первых крупных задач было улучшение исправления орфографии в поиске. Он также был соавтором исследовательской работы Attention is All You Need от 2017 года, которая поспособствовала «буму ИИ», отмечает агентство. В ней исследователи Google представили архитектуру моделей-трансформеров.
  • В 2021 году Шазир ушёл из Google и вместе с коллегой Дэниэлом де Фрейтасом основал Character AI — платформу с чат-ботами, которые имитируют известных персонажей и заточены под разные контексты. В 2023 году инвесторы оценили стартап в $1 млрд.
  • В августе 2024 года Google вернула в штат Шазира, де Фрейтаса и некоторых других исследователей (по данным The Information, около 30 человек из примерно 130 штатных сотрудников), а также получила лицензии на технологии Character AI.
  • По словам источников WSJ, Google заплатила $2,7 млрд. Но основной целью сделки было возвращение Шазира, отмечали собеседники. В Google исследователь стал соруководителем разработки ИИ-моделей Gemini и вице-президентом компании по разработке, пишет Reuters.
Ася Карпова
AI
Три ИИ-исследователя на один TPU: в Google не хватает мощностей на новые разработки — Bloomberg

Ресурсы якобы в приоритетном порядке отдают корпоративным клиентам.

Источник: Getty Images

#новости #google #openai

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