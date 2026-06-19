Она завирусилась в X после того, как разработчики выложили веса в открытый доступ.Пользователь попросил создать 3D-визуализацию Земли с панелью управления. GLM-5.2 обошлась в $0,10, а Fable (когда ещё была доступна) в $5. Источник: @hqmankКитайская компания-разработчик чат-бота Z.ai выложила на Hugging Face и GitHub версию GLM-5.2, которую анонсировали 15 июня 2026 года. ИИ-модель вызвала ажиотаж в соцсетях — некоторые подмечают, что к работе с кодом она подходит так же, как Opus 4.8 от Anthropic. При этом дешевле в API и доступна локально.Автор попросил GLM 5.2 (слева) и Opus 4.8 (справа) создать главную страницу. Работа GLM обошлась в $0,06, а Opus — в $0,49. Источник: @nutlopeИсточник: @notjaziiИсточник: @notjaziiУ модели 744 млрд параметров, 40 из них активных. Контекстное окно — 1 млн токенов. Она занимает около 250 ГБ памяти, технически её можно запустить локально бесплатно на Mac Studio с 512 ГБ. В API она стоит $1,4 и $4,4 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Для сравнения: Opus 4.8 стоит $5 и $25 за 1 млн токенов.Результат Claude Opus 4.8 автору понравился больше, но GLM 5.2 стоила дешевле. Источник: @gmi_cloudРезультат GLM 5.2. Источник: @AlexFinnВ тесте независимых исследователей Artificial Analysis она превзошла все другие китайские открытые модели — MiniMax M3, DeepSeek V4 Pro и Kimi K2.6, а также показала себя немного лучше Gemini 3.5 Flash. По общей производительности — между Claude Opus 4.7 и 4.8.Источник: Artificial Analysis В пользовательском рейтинге LMArena в задачах на веб-разработку GLM 5.2 уступает только Claude Fable 5.По отзывам, модель «долго думает». Может потратить 43 тысячи выходных токенов на задачу. Она также хуже, чем Opus 4.8, справляется с многоступенчатыми задачами и может не учесть все пожелания в длинном промпте.Колизей с высоты птичьего полёта. GLM не учла все расписанные автором детали. Источник: @OmedVibeCodesПри этом в разработке интерфейсов и выборе визуальных решений напоминает Opus 4.8.Источник: @notjaziiИсточник: @nutlopeПомимо Hugging Face и API Z.ai, модель доступна в сторонних агрегаторах, включая Open Router, DeepInfra, Novita, Nebius, Parasail, Siliconflow, GMI Cloud, Baseten и Fireworks. Zhipu AI также делится инструкцией, как подключить GLM-5.2 в терминальный инструмент Claude Code.#новости