Anthropic добавила в Claude Code функцию Artifacts для отображения превью сайтов, игр и инфографики

Пока она доступна подписчикам Team и Enterprise.Источник: AnthropicArtifacts — боковая панель для отображения результатов работы Claude: диаграмм, графиков, превью сайтов и игр для HTML, CSS и JavaScript.Раньше функция была доступна в чате, теперь её интегрировали в Claude Code для CLI-агента и десктопного приложения. Результаты сессии можно сразу просмотреть в формате веб-страницы по защищённой ссылке. Вид страницы будет меняться в реальном времени, пока пользователь редактирует код.Функция Artifacts для Claude Code доступна в бета-версии для корпоративных клиентов в планах Team и Enterprise. Ссылки на веб-страницы смогут открыть только аутентифицированные члены организации, сделать их публичными нельзя.В Codex от OpenAI есть похожая функция Sites. Она доступна для подписчиков планов Business и Enterprise.#новости