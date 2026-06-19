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Ася Карпова
AI

Anthropic добавила в Claude Code функцию Artifacts для отображения превью сайтов, игр и инфографики

Пока она доступна подписчикам Team и Enterprise.

Источник: Anthropic
  • Artifacts — боковая панель для отображения результатов работы Claude: диаграмм, графиков, превью сайтов и игр для HTML, CSS и JavaScript.
  • Раньше функция была доступна в чате, теперь её интегрировали в Claude Code для CLI-агента и десктопного приложения. Результаты сессии можно сразу просмотреть в формате веб-страницы по защищённой ссылке. Вид страницы будет меняться в реальном времени, пока пользователь редактирует код.
  • Функция Artifacts для Claude Code доступна в бета-версии для корпоративных клиентов в планах Team и Enterprise. Ссылки на веб-страницы смогут открыть только аутентифицированные члены организации, сделать их публичными нельзя.
  • В Codex от OpenAI есть похожая функция Sites. Она доступна для подписчиков планов Business и Enterprise.

#новости

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