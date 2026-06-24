Anthropic выпустила Claude Tag — ИИ-агента для совместной работы в сторонних приложениях

Пока он доступен только в Slack.Скриншот vc.ru Claude Tag — это усовершенствованная версия уже существующих интеграций от Anthropic. В будущем компания надеется расширить количество доступных для работы приложений.ИИ-агент выступает в роли помощника — его можно вызвать с помощью тега @Claude и делегировать ему задачи. Claude Tag использует доступные ему данные — каналы и инструменты в них. Он может обращаться к подключённым репозиториям, плагинам и инструкциям для каждого канала.Claude Tag подключается к каналу как полноценный участник — при этом можно настроить ему учётную запись для каждого канала, к которому он будет привязан. Аккаунты не будут пересекаться: ИИ-агент из канала для юридических задач не сможет передать информацию в инженерный канал, и наоборот.Получив задание, Claude Tag разбивает его на задачи и начинает последовательно выполнять их в фоновом режиме. Ключевое отличие Claude Tag — он доступен в многопользовательском режиме. Один ИИ-агент работает для все участников канала, поэтому любой может увидеть, чем занят Claude Tag, и, например, продолжить разговор с ним.Claude Tag умеет накапливать контекст — со временем он обучается на данных канала, а также может «подтягивать» информацию из других каналов и источников. Кроме того, если включить функцию ambient, ИИ-агент сможет проявлять «инициативу» — отмечать релевантную информацию и напоминать о «заглохших» задачах.ИИ-агент доступен пользователям Claude на тарифных планах Team (от $25 за пользователя) и Enterprise (индивидуальные условия).#новости #anthropic #claude