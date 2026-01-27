Anthropic представила MCP Apps — расширение для Claude, которое позволяет открывать сторонние сервисы в чате с ботом как мини-приложения

Оно поддерживает Slack, Canva, Figma, Asana и другие платформы. Расширение работает на основе Model Context Protocol (MCP) — открытого стандарта Anthropic, который позволяет подключать ИИ-модели к сторонним приложениям.MCP Apps позволяет выводить в чате с ИИ-ботом интерактивный интерфейс любого поддерживаемого сервиса. Пользователи могут взаимодействовать с инструментом и «видеть результаты, а не просто читать о них», поясняют в компании.Например, можно составлять и отправлять сообщения в Slack, генерировать и редактировать проекты в Figma и Canva, а также управлять задачами в Asana. Для этого нужный сервис должен быть подключен к аккаунту в Claude.Подход Anthropic напоминает мини‑приложения внутри мессенджеров вроде Telegram и Discord, отмечает The Verge. В будущем Claude и другие ИИ‑сервисы будут всё больше походить на самостоятельные «операционные системы», включающие набор интегрированных решений для разных задач, полагает издание. Расширение MCP Apps доступно пользователям Claude на тарифных планах Pro ($20 в месяц), Max (от $100 в месяц), Team (от $25 за пользователя) и Enterprise (индивидуальные условия). В будущем расширение добавят в режим ИИ-агента Claude Cowork. #новости #claude