Anthropic представила MCP Apps — расширение для Claude, которое позволяет открывать сторонние сервисы в чате с ботом как мини-приложения

Подход Anthropic напоминает мини‑приложения внутри мессенджеров вроде Telegram и Discord, отмечает The Verge. В будущем Claude и другие ИИ‑сервисы будут всё больше походить на самостоятельные «операционные системы», включающие набор интегрированных решений для разных задач, полагает издание.