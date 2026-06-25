«Яндекс» обновил «Алису AI» — она научилась подстраиваться под стиль общения пользователя и запоминать детали диалогов

А также понимать графики, таблицы или технические схемы. Источник: «Яндекс» Компания рассказала, что обновила языковую, поисковую и мультимодальную модели, на которых работает «Алиса AI». По словам «Яндекса», нейросеть теперь запоминает факты, которые пользователь упоминал в беседах, и учитывает их в новых диалогах.«Алиса AI» стала «чаще объяснять, выполнять расчёты и сравнивать разные варианты», а не просто давать справочную информацию.Она также научилась адаптировать ответы под формат запроса и подстраиваться под собеседника. Например, на шутку она ответит шуткой, на простой вопрос — коротко, а на сложный — развёрнуто. Если человек перейдёт на «ты» или начнёт использовать сленг, нейросеть последует примеру.Помимо того, «Алиса AI» научилась понимать графики, таблицы или технические схемы, а также стала «лучше советовать товары». Раньше она выдавала список характеристик без учёта потребностей пользователя, а теперь она подбирает товары под конкретный запрос и объясняет, чем лучше тот или иной вариант, поясняют в «Яндексе».#новости #яндекс #алисаai