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Артур Томилко
AI

«Яндекс» обновил «Алису AI» — она научилась подстраиваться под стиль общения пользователя и запоминать детали диалогов

А также понимать графики, таблицы или технические схемы.

Источник: «Яндекс» 
Источник: «Яндекс» 
  • Компания рассказала, что обновила языковую, поисковую и мультимодальную модели, на которых работает «Алиса AI». По словам «Яндекса», нейросеть теперь запоминает факты, которые пользователь упоминал в беседах, и учитывает их в новых диалогах.
  • «Алиса AI» стала «чаще объяснять, выполнять расчёты и сравнивать разные варианты», а не просто давать справочную информацию.
  • Она также научилась адаптировать ответы под формат запроса и подстраиваться под собеседника. Например, на шутку она ответит шуткой, на простой вопрос — коротко, а на сложный — развёрнуто. Если человек перейдёт на «ты» или начнёт использовать сленг, нейросеть последует примеру.
  • Помимо того, «Алиса AI» научилась понимать графики, таблицы или технические схемы, а также стала «лучше советовать товары». Раньше она выдавала список характеристик без учёта потребностей пользователя, а теперь она подбирает товары под конкретный запрос и объясняет, чем лучше тот или иной вариант, поясняют в «Яндексе».

#новости #яндекс #алисаai

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