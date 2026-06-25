Meta* запланировала к концу 2026 года «почти полностью» отказаться от модераторов и проверять контент с помощью ИИ — FT

В компании считают, что это позволит снизить процент ошибок.Источник: BloombergMeta* ускорила переход к проверке контента и рекламы с помощью ИИ-моделей, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Подобные системы уже проверяют до 50% всех запросов.К концу 2026 года компания стремится довести этот показатель до 90% для некоторых видов контента. В Meta* отмечают, что делают это не ради экономии, а для повышения точности и скорости модерации. По данным компании, ИИ-модели допускают на 13% меньше ошибок, чем люди.При этом некоторые сотрудники Meta* считают, что переход к ИИ-модерации происходит слишком быстро. По их словам, модели всё ещё допускают ошибки — например, удаляют «безобидные» публикации.Замена модераторов на ИИ уже привела к увольнениям, особенно среди подрядчиков Meta*. Количество сокращённых сотрудников FT не называет.Meta* использовала для модерации модель Gemini от Google, но недавно перешла на собственную систему Muse Spark, отметили источники издания.В июне 2026 года СМИ рассказали, что хакеры смогли заставить ИИ-бота службы поддержки Instagram* предоставить доступ к старому аккаунту Белого дома и страницам других пользователей.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.Полина ЛааксоСоцсети07.01.2025Meta* смягчит модерацию политического контента и откажется от сторонних «фактчекеров» в Facebook*, Instagram* и Threads* «В соцсетях, где высказаться могут миллиарды, на виду оказывается и хорошее и плохое. Но это и есть свобода слова», — сказала компания.#новости #meta