Проблему уже устранили, заявили в компании. Источник: 404 MediaВ конце мая 2026 года несколько пользователей на Reddit и в X рассказали, что неизвестные сменили пароли от их аккаунтов в Instagram*.В июне The Guardian и CNN сообщили о взломе официальной страницы Белого дома, которую вела администрация Барака Обамы до 2017 года, аккаунта главного мастер-сержанта Космических сил США Джона Бентивегны, а также ритейлера косметики Sephora.Накануне энтузиасты в Telegram-каналах и X показали, что ИИ-ассистенту в поддержке Instagram* можно прислать никнейм любого аккаунта и попросить отправить код для смены пароля якобы на «свою новую почту». После этого бот предлагает сбросить пароль, и хакер устанавливает новый.TechCrunch удалось подтвердить, что бот действительно высылает код для сброса пароля на адрес, указанный в сообщении.Энтузиасты показывают, как бот поддержки позволяет сбросить пароль чужого аккаунта. Источник: Dark Web Informer В Instagram* сообщили, что проблема уже устранена и компания обеспечивает безопасность «затронутых аккаунтов». Сколько их — неизвестно.В марте 2026 года Meta* объявила, что внедряет ИИ-помощника для круглосуточной поддержки в Facebook* и Instagram*, в том числе для сброса паролей. Пострадавшие от взломов в июне жалуются, что не могут добиться ответа от человека в чате и вернуть доступ к аккаунту, пишет 404 Media.*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.