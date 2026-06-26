Google выпустила ИИ-версию Google Finance из режима закрытого бета-тестирования

А также запустила мобильное Android-приложение.Источник: GoogleДоступ к версии Google Finance с ИИ-консультантом по инвестициям дали пользователям во всех странах, где работает Gemini. России среди них нет.Обновлённая версия доступна на том же сайте, что и «классическая», — нужно выбрать кнопку «Бета» в правом верхнем углу. В ней можно создавать инвестиционные портфели, отслеживать данные по рынку в режиме реального времени и финансовые новости, а на боковой панели находится чат с ИИ-помощником.С Gemini можно проконсультироваться по поводу состава портфеля или попросить отчёт о доходности акций, которые пользователь добавил в список отслеживаемых. Для более детального анализа можно прикреплять файлы, также есть режим «Глубокого исследования».Источник: GoogleФункция Key moments позволяет кликнуть на точку роста или спада на графике и посмотреть ИИ-сводку о ситуации на рынке.Источник: XКомпания также запустила мобильное приложение Google Finance для Android, а позже обещает выпустить и iOS-версию. В нём есть лента финансовых новостей, также можно настроить push-уведомления о выбранных событиях — текстом описать Gemini, за какими компаниями или отраслями следить.#новости