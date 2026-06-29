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Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» начал тестировать платформу для создания ИИ-агентов в «Алисе AI» — пока внутри компании

Стороннему бизнесу доступ откроют к концу 2026 года.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • С помощью платформы можно будет разрабатывать, тестировать и запускать ИИ-агентов разной степени сложности — в том числе тех, что умеют планировать и выполнять длинные цепочки действий, сообщили в компании.
  • ИИ-агенты смогут учитывать контекст — например, время суток, день недели и погоду за окном, а также будут знать предпочтения пользователя.
  • Первых ИИ-агентов на базе платформы запустили «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавка». Они понимают запросы на естественном языке: в «Такси» можно написать, например, «поехали на работу», а в «Лавке» — «собери корзину продуктов для сбалансированного ужина на двух взрослых и одного ребёнка».
  • Воспользоваться ими может только часть пользователей в чате с «Алисой AI». В будущем они станут доступны всей аудитории «Яндекса». Также появятся ИИ-агенты «Яндекс Доставки» и «Яндекс Маркета».

#новости #яндекс

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