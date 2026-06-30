«Яндекс Браузер» научился воспроизводить разные голоса и интонации при дубляже видео ещё на семи языках

Поначалу такая возможность была только у английского языка. «Браузер» теперь умеет переводить оригинальные голоса и интонации героев видео с итальянского, испанского, французского, китайского, японского, корейского и немецкого языков, сообщили в компании.Обновлённая функция доступна в «Браузере» при просмотре роликов на YouTube, «VK Видео», «Дзене» и Rutube, а также в поиске. Чтобы включить режим перевода, нужно авторизоваться в браузере через «Яндекс ID».«Яндекс» начал использовать новую ИИ-модель для перевода в апреле 2025 года — её дообучили, чтобы она могла воспроизводить тембр и интонации спикера «максимально близко к первоисточнику» при переводе роликов с английского языка.#новости #яндекс