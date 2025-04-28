«Яндекс Браузер» научился воспроизводить разные голоса и интонации при дубляже видео

Компания начала использовать новую ИИ-модель для перевода.Разработчики дообучили нейросеть, чтобы она могла воспроизводить тембр и интонации спикера «максимально близко к первоисточнику» при переводе роликов с английского языка.Озвучка повара Гордона Рамзи при воспроизведении на YouTube. Скринкаст vc.ruОбновлённая функция доступна в «Яндекс Браузере» при просмотре роликов на YouTube, «VK Видео», «Дзене» и Rutube, а также в поиске. Чтобы включить режим перевода, нужно авторизоваться в браузере через «Яндекс ID».Перевод речи Илона Маска и Билла Мара с использованием разных голосов. Источник: Telegram-канал «Эксплойт»Отрывок из интервью Джонни Деппа ведущей Эллен Дедженерес. Источник: Telegram-канал «Нейродвиж»«Браузер» также стал точнее переводить речь, учитывать стилистические особенности и более естественно формулировать высказывания с помощью YandexGPT, заявляют в компании.Компания напомнила, как звучал перевод всех видео до обновления. Источник: «Яндекс»#новости #яндекс