Разработчик ИИ-агента OpenClaw выпустил мобильные приложения для iOS и Android

Некоторые первые пользователи жалуются на сбои при подключении.Так выглядит приложение на iOS. Источник: App StoreВ App Store и Google Play добавили мобильное приложение OpenClaw — вирусного проекта с открытым исходным кодом для запуска кастомных автономных ИИ-агентов локально или в облаке.Сервис позволяет синхронизировать ИИ-помощника по QR-коду или коду настройки через OpenClaw Gateway для удалённого управления со смартфона.В приложении можно общаться с ассистентом текстом и голосом, просматривать и подтверждать выполняемые действия. Также есть настройки доступа к камере, экрану телефона, геолокации, фотографиям в галерее, контактам, календарю и напоминаниям.Приложение на Android. Пользователи называют его «сырым». Источник: Google PlayНекоторые пользователи пожаловались, что не смогли подключить ИИ-агента в приложении. У других получилось настроить конфигурацию, но ИИ-ассистент «не работает».В феврале 2026 года OpenAI наняла создателя OpenClaw Питера Штайнбергера, но он продолжает параллельно развивать дополнения для своего проекта, в том числе с помощью ИИ-агентов.Ася КарповаAI17 мая«$1,3 млн за месяц? Ты что, переписываешь вселенную на Rust?»: создатель OpenClaw потратил 600 млрд токенов в Codex за счёт OpenAI и вызвал обсуждения в X У одних FoMO, другие считают, что нанять людей было бы дешевле.#новости