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Ася Карпова
AI

Разработчик ИИ-агента OpenClaw выпустил мобильные приложения для iOS и Android

Некоторые первые пользователи жалуются на сбои при подключении.

Так выглядит приложение на iOS. Источник: App Store
Так выглядит приложение на iOS. Источник: App Store
  • В App Store и Google Play добавили мобильное приложение OpenClaw — вирусного проекта с открытым исходным кодом для запуска кастомных автономных ИИ-агентов локально или в облаке.
  • Сервис позволяет синхронизировать ИИ-помощника по QR-коду или коду настройки через OpenClaw Gateway для удалённого управления со смартфона.
  • В приложении можно общаться с ассистентом текстом и голосом, просматривать и подтверждать выполняемые действия. Также есть настройки доступа к камере, экрану телефона, геолокации, фотографиям в галерее, контактам, календарю и напоминаниям.
Приложение на Android. Пользователи называют его «сырым». Источник: Google Play
Приложение на Android. Пользователи называют его «сырым». Источник: Google Play
  • Некоторые пользователи пожаловались, что не смогли подключить ИИ-агента в приложении. У других получилось настроить конфигурацию, но ИИ-ассистент «не работает».
  • В феврале 2026 года OpenAI наняла создателя OpenClaw Питера Штайнбергера, но он продолжает параллельно развивать дополнения для своего проекта, в том числе с помощью ИИ-агентов.
Ася Карпова
AI
«$1,3 млн за месяц? Ты что, переписываешь вселенную на Rust?»: создатель OpenClaw потратил 600 млрд токенов в Codex за счёт OpenAI и вызвал обсуждения в X

У одних FoMO, другие считают, что нанять людей было бы дешевле.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fbensen%2Fstatus%2F2055361891350827178%3Fs%3D20&postId=2930167" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@bensen</a>

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