Google представила генератор картинок Nano Banana 2 Lite

И открыла доступ к Gemini Omni Flash через API.Сравнение скорости и качества генерации Nano Banana 2 Lite и Nano Banana 2, представленной в феврале 2026 года. Источник: GoogleNano Banana 2 Lite (gemini-3.1-flash-lite-image) разработали для генераций, в которых скорость и стоимость имеют решающее значение, рассказала Google. Компания рекомендует её на замену разработчикам, которые сейчас используют первую версию Nano Banana (gemini-2.5-flash-image).По словам компании, генерация изображения по текстовому запросу с помощью Nano Banana 2 Lite занимает четыре секунды. При этом модель чётко следует промпту и генерирует текст. Nano Banana 2 Lite доступна в Google AI Studio, Gemini API и Gemini Enterprise Agent Platform, а также в режиме AI Mode в поиске, приложении Gemini и других продуктах.Сравнение Nano Banana, Nano Banana 2 и Nano Banana 2 Lite с моделями других разработчиков. Источник: GoogleВ мае 2026 года Google представила модель Gemini Omni Flash для генерации видео со звуком из «любых» входных данных: изображений, схем, аудио и роликов. Теперь компания открыла доступ к ней (gemini-omni-flash-preview) разработчикам через Gemini API, Google AI Studio и Gemini Enterprise Agent Platform.Пока модель поддерживает генерацию роликов продолжительностью до десяти секунд и не поддерживает загрузку аудиореференсов и «расширение сцены». Цена — $0,1 за секунду видео.#новости #google