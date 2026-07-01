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Ася Карпова
AI

Исследователи Artificial Analysis подсчитали, что Claude Sonnet 5 может стоить на 15% дороже продвинутой Opus 4.8

Модель представили 30 июня 2026 года.

Рейтинг ИИ-моделей по стоимости использования. Sonnet 5 уступает только Fable 5. Источник: Artificial Analysis
Рейтинг ИИ-моделей по стоимости использования. Sonnet 5 уступает только Fable 5. Источник: Artificial Analysis
  • Artificial Analysis — независимые исследователи, которые оценивают эффективность последних ИИ-моделей в соотношении с ценой и составляют рейтинг.
  • В их тестах выполнение одной задачи с Claude Sonnet 5 стоило примерно $2,29 — почти на 50% дороже Sonnet 4.6 и примерно на 15% Opus 4.8 из линейки более «умных» моделей. Официально в API Sonnet 5 стоит $3 и $15 за 1 млн входных и выходных токенов, но со скидкой — $2 и $10 до 1 сентября 2026 года. Opus 4.8 стоит $5 и $25 соответственно.
  • Рост стоимости при реальном использовании объясняют увеличенным расходом токенов на «размышления» — модель дольше ищет нужный способ решения и менее эффективно находит ответ, что отражается на затратах.
  • Также имеет значение выбранный уровень «усилий»: Low, Medium, High, Extra или Max. В последнем Sonnet 5 будет тратить больше ресурсов. Если выставить другой режим, обработка запросов будет дешевле.
Источник: Anthropic
Источник: Anthropic
  • На странице с расценками в API компания указывает, что ввела новый токенизатор для Claude Opus 4.7, Opus 4.8, Claude Fable 5, Claude Mythos 5, Claude Mythos Preview и Claude Sonnet 5. По словам компании, он улучшает их производительность, генерируя на 30% больше токенов «рассуждений», чем раньше. Это может быть причиной удорожания.

#новости #claude

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