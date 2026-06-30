Anthropic выпустила модель Claude Sonnet 5

Она доступна на всех тарифах, в том числе пользователям без подписки.Сравнение Sonnet 5, Sonnet 4.6, которую представили в феврале 2026 года, и Opus 4.8. Источник: Anthropic Claude Sonnet 5 — самая «агентная» модель компании в линейке Sonnet, рассказали в Anthropic. А её производительность приближается к Claude Opus 4.8, которую выпустили в мае 2026 года.Claude Sonnet 5 доступна на всех тарифах, а для пользователей без подписки и с планом Pro она станет моделью по умолчанию. Модель также доступна в Claude Code и Claude Platform. До 31 августа 2026-го цена составит $2 за 1 млн входных токенов и $10 за 1 млн выходных, после — $3 и $15 соответственно.По словам стартапа, в тестах безопасности Sonnet 5 показала себя в целом лучше, чем Sonnet 4.6. Она также реже «галлюцинирует» и «льстит».Для задач кибирбезопасности Sonnet 5 специально не обучали: хотя модель и может выполнять некоторые «рутинные, безвредные» операции, при тестировании потенциально опасных навыков вроде разработки эксплойтов Sonnet 5 показала себя «существенно хуже», чем Opus 4.8 и Mythos 5. Но Anthropic всё равно добавила включённые по умолчанию средства киберзащиты.Ася КарповаAI27 июняПравительство США разрешило Anthropic вернуть доступ к Mythos 5 некоторым организациям Снятие запрета на Fable 5 ещё обсуждают.#новости #anthropic