Google добавила автономного ИИ-агента Spark в десктопное приложение Gemini на Mac

Пока он доступен подписчикам Google AI Ultra в США.Источник: GoogleИИ-агент Spark на базе Gemini может работать с локальными файлами, как Claude Cowork, а также использовать документы, таблицы, презентации из сервисов Google и управлять браузером Chrome.Google также добавила поддержку «Google Задач», «Заметок» и сторонних приложений: Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable и Zillow Rentals. В будущем список расширять. Пока нужные сервисы можно подключить вручную через MCP.Gemini Spark научили «следить» за заданными темами. Например, ИИ-агент может проверять результаты футбольных матчей или котировки акций на указанных вкладках в браузере и собирать отчёт к вечеру каждого дня.«Скоро» компания обещает запустить интеграцию с мобильным приложением Gemini, чтобы со смартфона управлять агентом на компьютере.Gemini Spark представили в мае 2026 года. Пока он доступен подписчикам AI Ultra в США.#новости