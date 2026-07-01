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Ася Карпова
AI

Google добавила автономного ИИ-агента Spark в десктопное приложение Gemini на Mac

Пока он доступен подписчикам Google AI Ultra в США.

Источник: Google
  • ИИ-агент Spark на базе Gemini может работать с локальными файлами, как Claude Cowork, а также использовать документы, таблицы, презентации из сервисов Google и управлять браузером Chrome.
  • Google также добавила поддержку «Google Задач», «Заметок» и сторонних приложений: Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable и Zillow Rentals. В будущем список расширять. Пока нужные сервисы можно подключить вручную через MCP.
  • Gemini Spark научили «следить» за заданными темами. Например, ИИ-агент может проверять результаты футбольных матчей или котировки акций на указанных вкладках в браузере и собирать отчёт к вечеру каждого дня.
  • «Скоро» компания обещает запустить интеграцию с мобильным приложением Gemini, чтобы со смартфона управлять агентом на компьютере.
  • Gemini Spark представили в мае 2026 года. Пока он доступен подписчикам AI Ultra в США.

#новости

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