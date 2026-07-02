OpenAI начала обсуждать передачу 5% компании правительству США — FT

Переход на «четырёхдневку» и создание фонда общественного благосостояния: OpenAI выпустила доклад с рекомендациями по социальной политике «в эпоху сверхинтеллекта»

В числе идей также повышение налогов для компаний, которые заменяют сотрудников на ИИ.