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рекомендации.

Евгения Евсеева
AI

OpenAI начала обсуждать передачу 5% компании правительству США — FT

И предлагает поступить так же и другим ИИ-разработчикам.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Таким образом OpenAI рассчитывает заручиться поддержкой властей и снизить политические риски вокруг развития ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Переговоры пока находятся на ранней стадии.
  • Акции можно будет направить в специальный фонд, который будет получать и распределять дивиденды. По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, финансовое участие государства будет «лучшим способом разделить плоды ИИ-бума с общественностью».
  • Компания считает, что поступить аналогичным образом могут и другие фирмы, занимающиеся ИИ. Речь как о тех, кто уже торгуется на бирже, так и о тех, кто пока не вышел на неё. Поддерживает ли кто-либо эту инициативу — неизвестно.
  • В апреле 2026 года OpenAI предложила создать фонд общественного благосостояния, доходы которого должны распределяться между гражданами, чтобы «дать каждому долю от экономического роста, обусловленного ИИ».
  • В июне президент США Дональд Трамп заявил, что правительство готово приобретать доли в компаниях, занимающихся ИИ.
Данила Бычков
AI
Переход на «четырёхдневку» и создание фонда общественного благосостояния: OpenAI выпустила доклад с рекомендациями по социальной политике «в эпоху сверхинтеллекта»

В числе идей также повышение налогов для компаний, которые заменяют сотрудников на ИИ.

Источник: WSJ

#новости #openai

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