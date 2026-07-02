OpenAI начала обсуждать передачу 5% компании правительству США — FT

И предлагает поступить так же и другим ИИ-разработчикам. Источник: ShutterstockТаким образом OpenAI рассчитывает заручиться поддержкой властей и снизить политические риски вокруг развития ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Переговоры пока находятся на ранней стадии.Акции можно будет направить в специальный фонд, который будет получать и распределять дивиденды. По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, финансовое участие государства будет «лучшим способом разделить плоды ИИ-бума с общественностью».Компания считает, что поступить аналогичным образом могут и другие фирмы, занимающиеся ИИ. Речь как о тех, кто уже торгуется на бирже, так и о тех, кто пока не вышел на неё. Поддерживает ли кто-либо эту инициативу — неизвестно.В апреле 2026 года OpenAI предложила создать фонд общественного благосостояния, доходы которого должны распределяться между гражданами, чтобы «дать каждому долю от экономического роста, обусловленного ИИ».В июне президент США Дональд Трамп заявил, что правительство готово приобретать доли в компаниях, занимающихся ИИ.Данила БычковAI6 апрПереход на «четырёхдневку» и создание фонда общественного благосостояния: OpenAI выпустила доклад с рекомендациями по социальной политике «в эпоху сверхинтеллекта» В числе идей также повышение налогов для компаний, которые заменяют сотрудников на ИИ.#новости #openai