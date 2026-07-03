The Information: Tesla ограничит расходы сотрудников на ИИ — максимум $200 в неделю на человека

Лимит не будет распространяться на бета-версии продуктов xAI.Фото Bloomberg Лимит начнёт действовать с 6 июля 2026 года, говорится в служебной записке для сотрудников Tesla, с которой ознакомилось The Information.Решение приняли после нескольких месяцев активного внедрения ИИ, отмечает Electrek. Весной 2026 года компания запустила внутреннюю платформу Bottle Rocket, с помощью которой сотрудники могли использовать инструменты от OpenAI, Anthropic, xAI и Cursor.По данным The Information, некоторые сотрудники еженедельно тратили «тысячи» долларов на токены, а отдельные команды поощряли активное использование ИИ и вели рейтинги сотрудников по использованию нейросетей. При этом Grok не пользовался популярностью среди инженеров Tesla, которые чаще предпочитали продукты Anthropic.Теперь траты на использование сторонних моделей ограничат $200 в неделю на сотрудника. Расходы сверх лимита нужно будет дополнительно согласовывать с менеджерами.Под ограничения не попадут бета-версии продуктов xAI. До этого Илон Маск также рассылал сотрудникам сообщения с призывом тестировать модель Composer от Cursor, о покупке которого за $60 млрд в июне 2026 года объявила SpaceX.Артур МартыгинAI17 июня«Потокенмаксили» — и хватит: как компании сначала вынудили разработчиков бездумно жечь токены, а теперь вводят лимиты Потому что всё-таки считают деньги.#новости #tesla