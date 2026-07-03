Alibaba запретила сотрудникам использовать Claude Code после того, как Anthropic начала «прицельно» отслеживать трафик из Китая — Reuters

FT пишет, что Anthropic усиленно закрывает «лазейки» на фоне роста конкуренции.Основатель Alibaba Джек Ма. Источник: BloombergПо данным источника Reuters, знакомого с ситуацией, Alibaba запретила сотрудникам выполнять рабочие задачи в Claude Code от Anthropic и рекомендовала перейти на собственную платформу Qoder.В начале июля 2026 года разработчик на Reddit обнаружил, что Claude отслеживает параметры среды, включая часовой пояс и данные о прокси, и вставляет скрытые метки о пользователях из Китая в запросы, которые отправляют на серверы компании.Сотрудники Anthropic тогда ответили в X, что это эксперимент для защиты от дистилляции моделей Claude, которой, по их мнению, занимаются китайские разработчики.Как пишет Financial Times, Anthropic усиленно закрывает «лазейки» для компаний в КНР. По данным источников издания, Ant Group, Alibaba Group и ByteDance используют Claude Code через зарубежные дочерние структуры и облачных провайдеров — например, сервисы Microsoft Azure. Но Microsoft в сотрудничестве с Anthropic начала «отслеживать» использование моделей китайскими компаниями.Anthropic также борется с сервисами, которые перенаправляют запросы пользователей из материкового Китая через зарубежные аккаунты Claude, пишет FT. В компании заявили, что постоянно обновляют системы обнаружения пользователей из КНР.Ася КарповаAI28 июняWSJ: китайские открытые ИИ-инструменты приблизились к Mythos от Anthropic в некоторых задачах кибербезопасности Но в остальных сценариях на написание кода — хуже GPT-5.5 от OpenAI.#новости