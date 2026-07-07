Госдума поддержала в первом чтении законопроект о регулировании ИИ в России

Основные нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года, пишет «РИА Новости».Источник: Госдума Правительственный законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России» прошёл первое чтение в Госдуме. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 8 июля 2026 года.Документ вводит «базовое определение» ИИ и закрепляет принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными моделями, у которых не менее 1 млрд параметров, следует из пояснительной записки. В качестве примеров продуктов на базе таких моделей в ней указали YandexGPT, GigaChat, Gemini, ChatGPT и DeepSeek.Также законопроект вводит две категории ИИ-моделей: «суверенные» и «национальные». Их должны разрабатывать российские юрлица, обе обязаны соответствовать российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям». «Национальная» может использовать зарубежные компоненты, распространяемые по открытой лицензии.В законопроекте также прописано, что нарушением авторских прав не будут считать обработку информации для обучения «суверенных» и «национальных» моделей, пишет «РИА Новости». При условии, что разработчик правомерно получил экземпляр произведения или оно находилось в открытом доступе.Это положение критиковали правообладатели. По словам первого зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антона Горелкина, во время первого чтения «представитель правительства подчеркнул, что законопроект не отменяет авторское право», и обещал «детально проработать» вопрос.Артур ТомилкоAI4 июляМинцифры станет единым регулятором ИИ в России — оно будет определять условия доступа к государственным данным и меры поддержки для разработчиков Всего министерство получит 20 новых полномочий, а под регулирование подпадут около 28 тысяч ИТ-компаний.#новости