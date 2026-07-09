Бывший гендиректор GitHub запустил проект Entire — хостинг Git для ИИ-агентов

Основатель хочет решить проблему сильных нагрузок на GitHub из-за популярности вайб-кодинга.Томас Домк. Источник: Getty ImagesБывший гендиректор хостинга ИТ-проектов от Microsoft Томас Домке считает, что его сервис решит проблему перегрузок из-за «наплыва» ИИ-агентов, с которыми в последнее время сталкивается GitHub.Пока Entire работает в режиме бета-версии с ограниченными функциями. Это сеть на базе того же Git. Разработчики могут «в один клик» сделать зеркало нужного репозитория на GitHub для того, чтобы их ИИ-агенты продолжили работу в Entire без ограничений по частоте запросов.Вопрос не в том, выживет ли Git благодаря авторитету своей экосистемы. Важно, как нам расширить, перестроить и развить хостинг Git в будущем, где код будут писать в основном ИИ-агенты.Томас Домке, основатель EntireСеть выдерживает около 2,1 млн операций для отправки локальных изменений в час и 570 тысяч клонирований в час. Это выше, чем у конкурентов вроде GitLab и Cursor Origin.Платформа позволяет работать с Codex, Claude Code, Cursor, GitHub Copilot и другими ИИ-агентами для программирования. Entire хранит данные о сессиях, включая промпты, ответы моделей и внесённые изменения, а также позволяет проводить проверку действий ИИ-агентов.Entire доступен в США, ЕС и Австралии. В ближайшие месяцы компания планирует открыть исходный код и добавить возможность нативно создавать публичные и приватные репозитории.Угроз для работы децентрализованной системы Git из-за ИИ-агентов нет, пишет The Register. Проблемы возникают у GitHub, популярной Git-платформы Microsoft.В апреле 2026 года на ней зафиксировали массовые сбои в очередях на слияние и в поисковых системах. В октябре 2025-го GitHub объявляла, что работает над увеличением мощностей платформы в десять раз, а в феврале 2026-го признала, что понадобится уже тридцатикратный рост. Как сообщало Zdnet, GitHub достигл 10 трлн скачиваний репозиториев в год — это в два раза больше общего числа поисковых запросов в Google за год.Git изначально задумывался как устойчивая децентрализованная сеть, где каждая копия репозитория хранит все данные и историю, поэтому единый сервер не нужен, напомнил Домке. Но на практике платформы для хостинга Git, наоборот, перенаправили разработчиков в централизованные системы — «они выдерживали, пока не появились ИИ-агенты».Ася КарповаAI13 маяПерестраивает Git под ИИ-агентов и сокращает программистов: глава GitLab рассказал, как готовит платформу к «агентной эпохе» Акции конкурирующей с GitHub компании упали на 7% после его заявления 12 мая 2026 года.#новости