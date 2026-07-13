Nikkei: Honda начала платить сотрудникам за использование ИИ — максимальная премия достигает $920 в месяц

Пока тех, кто её получает, — не больше десяти человек. Источник: ReutersЯпонский автопроизводитель запустил трёхуровневую систему сертификации сотрудников с точки зрения использования ИИ — с помощью него оценивают уровень владения искусственным интеллектом по итогам тестов и собеседований, пишет Nikkei Asia.Сотрудники, которые достигли высшего уровня, могут претендовать на премию в $920 ежемесячно (примерно 70,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 13 июля 2026 года). Сколько платят на других уровня и платят ли — издание не уточняет.Правда, из 45 тысяч сотрудников сертификацию пока прошли примерно 280 человек, из них максимальную премию получают не более десяти специалистов, сообщает Nikkei.При этом Honda в «ближайшие годы» хочет увеличить количество таких сотрудников до 1000, рассчитывая, что они смогут «увлечь» коллег, тем самым способствуя более эффективному внедрению ИИ в компании.Собственные программы использования ИИ разрабатывают и другие японские компании: например, сеть минимаркетов FamilyMart учитывает это в программе мотивации — но отдача пока что зависит от сферы деятельности. Некоторым удаётся использовать ИИ довольно успешно, другие же не могут сделать это из-за своей должности.#новости #honda