Nebius Аркадия Воложа продаст вычислительные мощности на $1 млрд стартапу выходцев из Google

Соглашение будет действовать до 2029 года.Источник: Nebius GroupNebius Group договорилась о сделке с разработчиком открытых ИИ-моделей Reflection AI, который запустили бывшие исследователи из Google DeepMind, пишет Bloomberg. Стартап получит доступ к чипам Nvidia GB300.В июне 2026 года Reflection заключил сделку со SpaceX, в рамках которой получит доступ к вычислительным мощностям в дата-центре Colossus 2. По данным CNBC, стартап обязался платить по $150 млн в месяц с июля 2026-го до 2029 года.Как писала WSJ в марте 2026 года, инвесторы описывают Reflection как «западный DeepSeek» — альтернативу моделям с открытым исходным кодом, которые выпускают китайские компании. По словам источников газеты, компания вела переговоры о привлечении $2,5 млрд при оценке в $25 млрд.Nebius Group сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает несколько проектов, в том числе роботакси Avride. Среди крупных сделок компании — соглашение об аренде вычислительных мощностей с Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и с Microsoft.Данила БычковAI31 марNebius запустит в Финляндии дата-центр стоимостью $10 млрд — его начнут вводить в эксплуатацию поэтапно с 2027 года ЦОД мощностью 310 МВт должен стать одним из крупнейших в Европе. #новости #nebius