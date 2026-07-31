LinkedIn добавил возможность пожаловаться на «ИИ‑слоп» в ленте

Платформа будет уведомлять пользователей, на которых поступают жалобы.Источник: LinkedInПользователи смогут отмечать публикации, созданные с помощью ИИ, так LinkedIn рассчитывает снизить количество «неаутентичного» контента в ленте, пишет TechCrunch.Платформа будет предупреждать авторов, на которых жалуются другие пользователи. Будут ли их блокировать — не уточняют. В компании также добавили, что ежедневно блокирует «сотни тысяч» комментариев от ботов.Кроме того, LinkedIn отказался от функции «улучшения» публикаций, которая переписывала текст с помощью ИИ. Вместо неё появится инструмент для проверки грамматики и ошибок, «не меняющий авторский голос». Летом 2025 года глава LinkedIn Райан Рослански признал, что ИИ-помощник для написания постов не получил «ожидаемой» популярности.В июле 2026-го сервис почтовых рассылок Substack добавил функцию для определения текстов, написанных с помощью ИИ. Пользователи могут анализировать публикации и комментарии длиной от 100 слов.Тая СиринаСоцсети23 июняСначала свадебные фото, теперь инфлюенсеры из TikTok: какие изменения происходят на LinkedIn В последние годы лента профессиональной платформы все больше напоминает традиционную соцсеть с рассказами о личной жизни и эмоциональными селфи. Почему LinkedIn продвигает «человечность» и как на всплеске аутентичности зарабатывают блогеры — в разборе. #новости #linkedin