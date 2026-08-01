Google добавила в спутниковый сервис Google Earth функцию генерации изображений и через сутки откатила её — пользователи начали создавать воронки от взрывов и визуализировать катастрофы

Функцию пообещали отключить лишь «временно» — чтобы исправить недостатки.Источник: 404 Media 30 июля 2026 года Google добавила в Google Earth модель для генерации изображений Nano Banana. По задумке компании, её должны были использовать, чтобы «визуализировать прошлое» — например, чтобы пользователи могли посмотреть, как раньше выглядел город Помпеи.Пример от Google. Источник: GoogleИз других вариантов — создать на месте пустого участка торговый центр, чтобы посмотреть, как он впишется в окружающую обстановку. Или визуализировать строительный объект до начала работ. Ещё можно генерировать инфорграфику об объектах на карте.Пример от Google. Источник: GoogleНо уже вечером 31 июля компания объявила, что «временно» отключает функцию — так как пользователи начали нарушать правила сервиса. Как пишет 404 Media, люди стали генерировать «ложные изображения» — например, воронки от взрывов. Кроме того, с помощью функции можно было разместить на карте протестующих и мигрантов.Как пишет BBC, пользователи также могли создать различные катастрофы — рухнувшую Эйфелеву башню, провал в Гизе. А ещё — атомные электростанции в Иране, лагеря беженцев и прочее.Источник: BBC #новости #google