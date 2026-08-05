Cloudflare анонсировала криптокошельки для ИИ-агентов — они смогут самостоятельно оплачивать покупки

Cloudflare тестирует инструменты, которые позволят владельцам сайтов взимать плату за использование их контента в ответах ИИ

До этого издателям предлагали модель «оплаты за сканирование». Эксперимент проводят совместно с ИИ-поисковиком You.com и разработчиком инфраструктуры для обучения корпоративных моделей Ceramic.ai, рассказала Cloudflare.