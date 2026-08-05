Cloudflare анонсировала криптокошельки для ИИ-агентов — они смогут самостоятельно оплачивать покупки

Владельцы получат возможность ограничивать расходы своих агентов и цели платежей. Скриншот vc.ruCloudflare Wallets включает два типа кошельков, рассказала компания. Account Wallets предназначены для людей — они смогут пополнять баланс, выводить деньги и передавать их ИИ-агентам. Virtual Wallets — непосредственно для агентов.Пользователи уже могут получить уникальный идентификатор кошелька, привязанный к их аккаунту Cloudflare. Но основные функции для ИИ-агентов добавят позже.Пополнять кошелёк можно будет стейблкоинами. Пользователи смогут ограничивать расходы своих ИИ-агентов, цели платежей и размеры транзакций, а также создавать списки одобренных продавцов.Кошельки будут поддерживать микроплатежи через протокол x402, разработанный Coinbase. Он позволяет сайтам принимать оплату от агентов без дополнительной настройки учётных записей и платёжных методов, отмечает The Block.Артур ТомилкоAI2 июляCloudflare тестирует инструменты, которые позволят владельцам сайтов взимать плату за использование их контента в ответах ИИ До этого издателям предлагали модель «оплаты за сканирование». Эксперимент проводят совместно с ИИ-поисковиком You.com и разработчиком инфраструктуры для обучения корпоративных моделей Ceramic.ai, рассказала Cloudflare.#новости #cloudflare