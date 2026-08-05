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Артур Томилко
AI

Cloudflare анонсировала криптокошельки для ИИ-агентов — они смогут самостоятельно оплачивать покупки

Владельцы получат возможность ограничивать расходы своих агентов и цели платежей.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Cloudflare Wallets включает два типа кошельков, рассказала компания. Account Wallets предназначены для людей — они смогут пополнять баланс, выводить деньги и передавать их ИИ-агентам. Virtual Wallets — непосредственно для агентов.
  • Пользователи уже могут получить уникальный идентификатор кошелька, привязанный к их аккаунту Cloudflare. Но основные функции для ИИ-агентов добавят позже.
  • Пополнять кошелёк можно будет стейблкоинами. Пользователи смогут ограничивать расходы своих ИИ-агентов, цели платежей и размеры транзакций, а также создавать списки одобренных продавцов.
  • Кошельки будут поддерживать микроплатежи через протокол x402, разработанный Coinbase. Он позволяет сайтам принимать оплату от агентов без дополнительной настройки учётных записей и платёжных методов, отмечает The Block.
Артур Томилко
AI
Cloudflare тестирует инструменты, которые позволят владельцам сайтов взимать плату за использование их контента в ответах ИИ

До этого издателям предлагали модель «оплаты за сканирование».

  • Эксперимент проводят совместно с ИИ-поисковиком You.com и разработчиком инфраструктуры для обучения корпоративных моделей Ceramic.ai, рассказала Cloudflare.

#новости #cloudflare

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