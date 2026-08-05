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Данила Бычков
AI

Perplexity через суд добилась отмены временного запрета на использование ИИ-браузера Comet для покупок на Amazon

Разбирательство длится с ноября 2025 года.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Апелляционный суд девятого округа США постановил, что обвинения Perplexity в «компьютерном мошенничестве» недостаточны для введения подобных ограничений, пишет Engadget.
  • Разбирательство началось в ноябре 2025 года, когда Amazon потребовала заблокировать доступ ИИ-браузеру Comet к своему магазину. Компания заявляла, что у Perplexety нет разрешения на доступ к платформе, учётным записям пользователей или их данным при помощи ИИ-агентов Comet.
  • Суд постановил, что действия в Comet запускает сам пользователь, поэтому именно он, а не Perplexity, обращается к сайту Amazon. Также суд не нашёл доказательств того, что действия ИИ-браузера наносят вред Amazon.
  • Amazon заявила, что не согласна с решением суда и рассматривает дальнейшие действия. При этом отмена запрета не завершает разбирательство между компаниями, отмечает издание. Основной иск Amazon против Perplexity продолжают рассматривать в федеральном суде Сан-Франциско.

#новости #comet #perplexity #amazon

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