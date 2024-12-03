Сотрудник Apple подал в суд на компанию, обвинив её в слежке

Компания якобы собирает данные с устройств, которыми управляет, включая личные iPhone работников.Иск попал в суд штата Калифорния в начале декабря 2024 года, обратило внимание Semafor. Сотрудник Apple Амар Бакта обвиняет компанию в доступе к данным работников через устройства, включая личные iPhone, уточняет The Verge.Apple позволяет сотрудникам использовать для работы корпоративные устройства и подталкивает использовать личные iPhone, на которые устанавливают внутреннее ПО компании. Согласно политике, связанные с этими устройствами данные — электронная почта, фотографии, видео, заметки и прочее — «подлежат поиску Apple».По словам Бакта, сотрудники с личными устройствами также обязаны привязывать их к корпоративным аккаунтам iCloud. Это якобы позволяет Apple собирать данные о местоположении и другую информацию о сотрудниках, когда их нет на рабочем месте. Согласно иску, Apple нарушает законы Калифорнии.Кроме того, Бакта обвиняет компанию в том, что она подавляет свободу слова. Якобы Apple «запрещала» ему публично говорить о своём опыте работы и заставила удалить информацию о работе в компании из профиля в LinkedIn. В Apple заявили, что не согласны с претензиями.#apple #новости
Еби их, Амар. Даю добро.
Обычно компании следят за своими сотрудниками, чтобы знать, где они находятся в рабочее время и не отлынивают ли от работы.
Если задуматься, я не знаю ни одной компании, где не следят.
Может Вам с компаниями просто не повезло? :) Ну серьезно, одно дело когда должность предполагает знание корпоративных тайн и другой чувствительной информации, и компания заинтересована контролировать потоки информации, А другое когда компания хочет смотреть, все ли 8 часов вчера Вася двигал мышкой и клацал клавиатуру? Какой в этом смысл если можно ставить задачи и спрашивать результат?
Ну не с помощью же личных устройств сотрудников. А так пусть хоть аиртагами своими всех обвешают.
Я на рынке труда 20 лет, работал в российских и международных компаниях. Никогда никто не следил, всем было пофиг, главное результат
Это хорошо или плохо?) Давайте заглянем в светлое будущее, когда за вами будут следить не только работодатели, а скажем, государство и вообще все фирмы, чьи товары вы когда-либо приобретали и использовали. Они будут оценивать вас каждую секунду 24/7 с целью "поощрить" или наоборот ограничить ваш "опыт взаимодействия" с ними (их товарами/услугами). Вопрос - в кого вы превратитесь?
Согласно политике, связанные с этими устройствами данные — электронная почта, фотографии, видео, заметки и прочее — «подлежат поиску Apple»
Если это явно было озвучено при выдаче устройства сотруднику, то какие могут быть претензии? :)