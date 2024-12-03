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Таня Боброва
Apple

Сотрудник Apple подал в суд на компанию, обвинив её в слежке

Компания якобы собирает данные с устройств, которыми управляет, включая личные iPhone работников.

  • Иск попал в суд штата Калифорния в начале декабря 2024 года, обратило внимание Semafor. Сотрудник Apple Амар Бакта обвиняет компанию в доступе к данным работников через устройства, включая личные iPhone, уточняет The Verge.
  • Apple позволяет сотрудникам использовать для работы корпоративные устройства и подталкивает использовать личные iPhone, на которые устанавливают внутреннее ПО компании. Согласно политике, связанные с этими устройствами данные — электронная почта, фотографии, видео, заметки и прочее — «подлежат поиску Apple».
  • По словам Бакта, сотрудники с личными устройствами также обязаны привязывать их к корпоративным аккаунтам iCloud. Это якобы позволяет Apple собирать данные о местоположении и другую информацию о сотрудниках, когда их нет на рабочем месте. Согласно иску, Apple нарушает законы Калифорнии.
  • Кроме того, Бакта обвиняет компанию в том, что она подавляет свободу слова. Якобы Apple «запрещала» ему публично говорить о своём опыте работы и заставила удалить информацию о работе в компании из профиля в LinkedIn. В Apple заявили, что не согласны с претензиями.

#apple #новости

16 комментариев
Слегка Придурковатый

Еби их, Амар. Даю добро.

2
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Griby Lenina

Обычно компании следят за своими сотрудниками, чтобы знать, где они находятся в рабочее время и не отлынивают ли от работы.

Если задуматься, я не знаю ни одной компании, где не следят.

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Sir William

Может Вам с компаниями просто не повезло? :) Ну серьезно, одно дело когда должность предполагает знание корпоративных тайн и другой чувствительной информации, и компания заинтересована контролировать потоки информации, А другое когда компания хочет смотреть, все ли 8 часов вчера Вася двигал мышкой и клацал клавиатуру? Какой в этом смысл если можно ставить задачи и спрашивать результат?

1
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Илья

Ну не с помощью же личных устройств сотрудников. А так пусть хоть аиртагами своими всех обвешают.

1
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Крафтовый Душнила

Я на рынке труда 20 лет, работал в российских и международных компаниях. Никогда никто не следил, всем было пофиг, главное результат

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Кекнуться нельзя встать

Это хорошо или плохо?) Давайте заглянем в светлое будущее, когда за вами будут следить не только работодатели, а скажем, государство и вообще все фирмы, чьи товары вы когда-либо приобретали и использовали. Они будут оценивать вас каждую секунду 24/7 с целью "поощрить" или наоборот ограничить ваш "опыт взаимодействия" с ними (их товарами/услугами). Вопрос - в кого вы превратитесь?

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Logy.dog

Согласно политике, связанные с этими устройствами данные — электронная почта, фотографии, видео, заметки и прочее — «подлежат поиску Apple»

Если это явно было озвучено при выдаче устройства сотруднику, то какие могут быть претензии? :)

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