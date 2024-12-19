Еврокомиссия запланировала обязать Apple сделать iOS «более совместимой» с устройствами других производителей

В частности, с наушниками, «умными» часами, гарнитурами и другими. Еврокомиссия сообщила, что обсуждает с «заинтересованными сторонами» меры, которые Apple должна предпринять, чтобы сделать iOS и iPadOS «более совместимыми» с другими платформами и устройствами.Ведомство начало разрабатывать требования по взаимодействию iOS с устройствами сторонних производителей. Речь идёт об упрощённом сопряжении iPhone с наушниками, гарнитурами, «умными» часами и другой электроникой, говорится в документе.Компанию также могут обязать открыть доступ к функциям AirPlay и AirDrop, которые сейчас работают только на устройствах Apple, и обеспечить сторонним приложениям возможность работы в полностью фоновом режиме, как у встроенных в iOS сервисов.Помимо этого, регулятор предлагает обязать Apple предоставлять сторонним разработчикам «более подробную информацию» о том, как получить доступ к функциям iPhone, а также создать специальный контакт для обработки запросов.В Apple заявили Bloomberg, что обсуждаемые меры навредят конфиденциальности пользователей. Компания отмечает, что её закрытая ОС обеспечивает «превосходный опыт для потребителей» и безопасность данных.Фото BloombergВ 2022 году ЕК обвинила Apple в недобросовестной конкуренции из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате. Корпорация предложила предоставить его разработчикам в Европейской экономической зоне. В июле 2024 года регуляторы согласились с предложением, и компания обязалась открыть доступ к NFC на iPhone на десять лет. В августе сказала, что сделает это не только в ЕС.В январе 2024 года Apple объявила, что разрешит использовать в ЕС сторонние магазины iOS-приложений. После этого Еврокомиссия обязала её внести те же изменения для iPad. Свой магазин на смартфонах запустила, например, Epic Games.В ноябре регулятор потребовал от Apple прекратить ограничивать работу своих сервисов по географическому положению. В частности, запрещать привязывать для оплаты карты стран, отличных от страны регистрации аккаунта.#новости #еврокомиссия
Превосходный опыт? Андроид стабильней работает сегодня, чем их недоОС
Ахахаха смешная шутка
С новья да, через полгода уже даже у топовых телефонов начинаются тормоза и фризы
Погоди немного, требование об возможности установить Андроид предусмотрено следующим пакетом.
В Apple заявили, что обсуждаемые меры навредят конфиденциальности пользователейНу да, а ещё не получится за оверпрайс продавать периферию.
Салфетки по $200 оставят?
Приплел так приплел
Вас заставляют покупать iPhone?