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Артур Томилко
Apple

Еврокомиссия запланировала обязать Apple сделать iOS «более совместимой» с устройствами других производителей

В частности, с наушниками, «умными» часами, гарнитурами и другими.

  • Еврокомиссия сообщила, что обсуждает с «заинтересованными сторонами» меры, которые Apple должна предпринять, чтобы сделать iOS и iPadOS «более совместимыми» с другими платформами и устройствами.
  • Ведомство начало разрабатывать требования по взаимодействию iOS с устройствами сторонних производителей. Речь идёт об упрощённом сопряжении iPhone с наушниками, гарнитурами, «умными» часами и другой электроникой, говорится в документе.
  • Компанию также могут обязать открыть доступ к функциям AirPlay и AirDrop, которые сейчас работают только на устройствах Apple, и обеспечить сторонним приложениям возможность работы в полностью фоновом режиме, как у встроенных в iOS сервисов.
  • Помимо этого, регулятор предлагает обязать Apple предоставлять сторонним разработчикам «более подробную информацию» о том, как получить доступ к функциям iPhone, а также создать специальный контакт для обработки запросов.
  • В Apple заявили Bloomberg, что обсуждаемые меры навредят конфиденциальности пользователей. Компания отмечает, что её закрытая ОС обеспечивает «превосходный опыт для потребителей» и безопасность данных.
Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • В 2022 году ЕК обвинила Apple в недобросовестной конкуренции из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате. Корпорация предложила предоставить его разработчикам в Европейской экономической зоне. В июле 2024 года регуляторы согласились с предложением, и компания обязалась открыть доступ к NFC на iPhone на десять лет. В августе сказала, что сделает это не только в ЕС.
  • В январе 2024 года Apple объявила, что разрешит использовать в ЕС сторонние магазины iOS-приложений. После этого Еврокомиссия обязала её внести те же изменения для iPad. Свой магазин на смартфонах запустила, например, Epic Games.
  • В ноябре регулятор потребовал от Apple прекратить ограничивать работу своих сервисов по географическому положению. В частности, запрещать привязывать для оплаты карты стран, отличных от страны регистрации аккаунта.

#новости #еврокомиссия

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74 комментария
МС ПолитВата

Превосходный опыт? Андроид стабильней работает сегодня, чем их недоОС

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Nikita

Ахахаха смешная шутка

22
4
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Микс из мусоровоза

С новья да, через полгода уже даже у топовых телефонов начинаются тормоза и фризы

4
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Бинарный Ёж

Погоди немного, требование об возможности установить Андроид предусмотрено следующим пакетом.

1
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Вадим Д.

В Apple заявили, что обсуждаемые меры навредят конфиденциальности пользователейНу да, а ещё не получится за оверпрайс продавать периферию.
Салфетки по $200 оставят?

11
1
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Алексей Изарипов

Приплел так приплел

7
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K. A.

Вас заставляют покупать iPhone?

1
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