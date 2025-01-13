Apple предстанет перед британским судом по иску о 30-процентных комиссиях для разработчиков в App Store

Расходы на неё якобы легли на покупателей приложений и внутренних цифровых товаров и услуг.Общую сумму переплаты в период с октября 2015 года по ноябрь 2024 года оценили в 1,5 млрд фунтов (1,87 трлн рублей по курсу ЦБ на 13 января 2025 года), сообщили The Guardian, MacRumours и Reuters со ссылкой на иск научной сотрудницы Королевского колледжа Лондона Рэйчел Кент.Она выступает от лица 19,6 млн британских пользователей iPhone и iPad. Как пояснило MacRumours, по местному законодательству все «пострадавшие потребители автоматически учитываются в претензии», пока не попросят об обратном.Взимая с разработчиков приложений комиссию в 30%, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке, а также нарушает европейские и британские законы о конкуренции. По словам Кент, Apple не имеет права требовать 30% и блокировать пользователям, на которых в итоге ложится это «бремя», доступ к разработчикам и платформам «с более выгодными условиями».Компания считает иск «необоснованным» и планирует «обсудить с судом твёрдую приверженность интересам своих потребителей и пользу, которую App Store и другие ценные технологии принесли экономике инноваций Великобритании».В Apple отметили, что комиссии в App Store соответствуют сборам на других платформах, а 85% приложений в магазине бесплатные, поэтому их разработчики ничего не платят. Некоторым к тому же положена более низкая комиссия в 15%. Слушания продлятся семь недель.Источник: Business Insider#apple #новости
Правильно, что кто-то наконец-то взялся за это дело. Эпл годами наживается на пользователях iPhone и iPad. Их аргументы про бесплатные приложения и 15% комиссии – просто пыль в глаза.
Маркетплейсы натягивают и Андройд и айфон пользователей) или это другое?
ты правда думаешь, что после всех этих разбирательств что-то подешевеет?
Apple создала App Store и вправе устанавливать свои правила. 30% комиссия – плата за использование платформы, ее безопасность и удобство. Разработчики сами соглашаются на эти условия.
Так можно было бы сказать, если бы он был необязательным. На десктопной macOS, тоже есть комиссия, но там в мыслях не у кого не будет подать в суд на Apple, потому что через веб-браузер можно скачать программу в .dmg или в .pkg формате и установить.
тупое нытье... сами устанавливают цену в два медяка, а потом жалуются, что треть барин забрал.
не нравится комиссия? придумайте свою ось, свой телефон, свой апстор и торгуйте. кто мешает?
И пусть сделают без комиссии или ещё и сами доплачивать разработчикам будут