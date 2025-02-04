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Полина Лааксо
Apple

В альтернативном магазине iOS-приложений для ЕС появился порносервис — Apple боится, что такие релизы подорвут доверие к её экосистеме

Компания разрешила использовать сторонние магазины в регионе из-за давления местных регуляторов.

  • Разработчики платформы AltStore PAL заявляют, что это «первое порноприложение, одобренное Apple». В комментариях отмечают, что заявление «громкое»: то, что сервис проверили на вирусы, не значит, что его «одобрили».
  • В своём собственном магазине — App Store — Apple запрещает порнографический контент, напомнило The Verge. Тем, кто ищет подобные приложения, покойный сооснователь компании Стив Джобс советовал «купить телефон на Android».
  • На этот раз Apple заключила, что такие релизы подорвут доверие пользователей к экосистеме, которую компания «строила более десяти лет», поскольку они представляют риски для аудитории в целом и для детей в частности.

Мы не «одобряем» приложение и не стали бы размещать его в App Store. Это Еврокомиссия требует разрешить его дистрибуцию в сторонних магазинах вроде AltStore и Epic, которые могут и не разделять наши взгляды на безопасность.

представитель Apple
Так выглядит страница приложения в AltStore PAL. Источник: TechCrunch
Так выглядит страница приложения в AltStore PAL. Источник: TechCrunch
  • Просматривать порно на iOS можно было и раньше: в браузерах и некоторых соцсетях и мессенджерах, которые его пропускают. Упомянутый порносервис устанавливали и прямо на iPhone — с помощью перепрошивок («джейлбрейк»). Теперь же европейцы могут скачивать такие приложения без взломов — из альтсторов.
  • Компания разрешила использование сторонних магазинов из-за закона о цифровых рынках (DMA). Apple проверяет сервисы и выставляет возрастной ценз, однако предупреждает: они могут содержать то, что запрещено в App Store, — контент, связанный с оружием; пропаганду курения, алкоголя и наркотиков; риторику ненависти.
Артур Томилко
Apple
Еврокомиссия запланировала обязать Apple сделать iOS «более совместимой» с устройствами других производителей

В частности, с наушниками, «умными» часами, гарнитурами и другими.

Фото Bloomberg

#apple #новости

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105 комментариев
Станислав

Удивительно сами кричали про свободу, про сто гендеров. А вот порно нормальное нельзя. Или в стиле Панина с собачками только можно?

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Qwazzzimodo Kentukki
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dixi

США во многом пуританская страна, у них в некоторых штатах порнохаб забанен, а школьница за отсылку ню фото, другому школьнику попадает в реестр секспреступников

9
2
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Х3р майор

В стиле Тима Кука... Неудивительно что Эпол такой радужный

9
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Gorgeous.Z.Generation

НеНормальное порно - это где два гендера, а нормальное - все с всеми.

2
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Qwazzzimodo Kentukki

Дискриминация белых? Нет, не слышали!

1
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Федор Русаков

А нужен ли этот сервис вообще
Больше шуму подняли

1
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