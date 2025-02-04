В альтернативном магазине iOS-приложений для ЕС появился порносервис — Apple боится, что такие релизы подорвут доверие к её экосистеме

Компания разрешила использовать сторонние магазины в регионе из-за давления местных регуляторов.Разработчики платформы AltStore PAL заявляют, что это «первое порноприложение, одобренное Apple». В комментариях отмечают, что заявление «громкое»: то, что сервис проверили на вирусы, не значит, что его «одобрили».В своём собственном магазине — App Store — Apple запрещает порнографический контент, напомнило The Verge. Тем, кто ищет подобные приложения, покойный сооснователь компании Стив Джобс советовал «купить телефон на Android».На этот раз Apple заключила, что такие релизы подорвут доверие пользователей к экосистеме, которую компания «строила более десяти лет», поскольку они представляют риски для аудитории в целом и для детей в частности.Мы не «одобряем» приложение и не стали бы размещать его в App Store. Это Еврокомиссия требует разрешить его дистрибуцию в сторонних магазинах вроде AltStore и Epic, которые могут и не разделять наши взгляды на безопасность. представитель AppleТак выглядит страница приложения в AltStore PAL. Источник: TechCrunchПросматривать порно на iOS можно было и раньше: в браузерах и некоторых соцсетях и мессенджерах, которые его пропускают. Упомянутый порносервис устанавливали и прямо на iPhone — с помощью перепрошивок («джейлбрейк»). Теперь же европейцы могут скачивать такие приложения без взломов — из альтсторов.Компания разрешила использование сторонних магазинов из-за закона о цифровых рынках (DMA). Apple проверяет сервисы и выставляет возрастной ценз, однако предупреждает: они могут содержать то, что запрещено в App Store, — контент, связанный с оружием; пропаганду курения, алкоголя и наркотиков; риторику ненависти.Артур ТомилкоApple19.12.2024Еврокомиссия запланировала обязать Apple сделать iOS «более совместимой» с устройствами других производителей В частности, с наушниками, «умными» часами, гарнитурами и другими. #apple #новости
Удивительно сами кричали про свободу, про сто гендеров. А вот порно нормальное нельзя. Или в стиле Панина с собачками только можно?
США во многом пуританская страна, у них в некоторых штатах порнохаб забанен, а школьница за отсылку ню фото, другому школьнику попадает в реестр секспреступников
В стиле Тима Кука... Неудивительно что Эпол такой радужный
НеНормальное порно - это где два гендера, а нормальное - все с всеми.
Дискриминация белых? Нет, не слышали!
А нужен ли этот сервис вообще
Больше шуму подняли