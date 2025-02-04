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Артур Томилко
Apple

Apple выпустила приложение Invites для создания приглашений и организации мероприятий

Чтобы отправить приглашение, нужна подписка iCloud‌+ за $1 в месяц, функции для гостей доступны бесплатно.

Apple выпустила приложение Invites для создания приглашений и организации мероприятий
  • С помощью Invites можно создавать «индивидуальные» приглашения на праздничные мероприятия и отправлять их гостям, рассказали в Apple.
  • Приложение позволяет настраивать фон приглашения — например, выбрать фото из галлереи смартфона или сгенерировать картинку с помощью функции Image Playground. С помощью ИИ также можно создать или отредактировать содержание и оформление текста.
  • Invates автоматически добавит в приглашение информацию из сервисов «Карты» и «Погода». На страницу, посвящённую мероприятию, можно добавлять дополнительную информацию, а также плейлист и фотоальбом, в которые участники смогут добавлять свои треки и фотографии.
  • Приглашение отправляется гостю в виде ссылки. Подтвердить участие можно через iPhone с установленным Invites или через браузер с любого устройства.
  • Приложение работает на устройствах с iOS 18 и новее. Создавать приглашения могут только подписчики iCloud‌+ (стоит $1 в месяц). Функции для гостей доступны бесплатно.

#новости #apple

3
3
19 комментариев
Alex S

Людей с андроидом на вечеринки не приглашают? )

3
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отображаемое имя

Называется «Приглашения», а не Invites

1
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Big Lebovvski (Владислав)

А invite это что не приглашение чтоль? Тебе кто дал телефон на кнопочки понажимать марш на горшок.

7
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А. Б.

Рилсы, шортсы, теперь будут инвайтсы.

1
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Александр

люди разучились писать тексты...)

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minerva

Зачем, если есть нейронки

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Согласовано

люди разучились писать

Согласен, как не зайду в корпоративный туалет, все обсосано, стены, потолки. А с виду приличные люди ходят, в боссах, в костюмах, с айфонами.

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