Apple выпустила приложение Invites для создания приглашений и организации мероприятий

Чтобы отправить приглашение, нужна подписка iCloud+ за $1 в месяц, функции для гостей доступны бесплатно. С помощью Invites можно создавать «индивидуальные» приглашения на праздничные мероприятия и отправлять их гостям, рассказали в Apple.Приложение позволяет настраивать фон приглашения — например, выбрать фото из галлереи смартфона или сгенерировать картинку с помощью функции Image Playground. С помощью ИИ также можно создать или отредактировать содержание и оформление текста.Invates автоматически добавит в приглашение информацию из сервисов «Карты» и «Погода». На страницу, посвящённую мероприятию, можно добавлять дополнительную информацию, а также плейлист и фотоальбом, в которые участники смогут добавлять свои треки и фотографии.Приглашение отправляется гостю в виде ссылки. Подтвердить участие можно через iPhone с установленным Invites или через браузер с любого устройства.Приложение работает на устройствах с iOS 18 и новее. Создавать приглашения могут только подписчики iCloud+ (стоит $1 в месяц). Функции для гостей доступны бесплатно.#новости #apple
Людей с андроидом на вечеринки не приглашают? )
Называется «Приглашения», а не Invites
А invite это что не приглашение чтоль? Тебе кто дал телефон на кнопочки понажимать марш на горшок.
Рилсы, шортсы, теперь будут инвайтсы.
люди разучились писать тексты...)
Зачем, если есть нейронки
люди разучились писать
Согласен, как не зайду в корпоративный туалет, все обсосано, стены, потолки. А с виду приличные люди ходят, в боссах, в костюмах, с айфонами.