Власти Великобритании потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру — WP

Чтобы избежать этого, компания может отключить функцию сквозного шифрования в стране, считают собеседники издания. Спецслужбы Великобритании хотят, чтобы Apple создала бэкдор (намеренную уязвимость), который позволит им получить доступ к данным всех пользователей iCloud, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники и неопубликованный приказ правительства страны.Документ обязывает Apple предоставить британским спецслужбам возможность просматривать любой загруженный в облако контент, в том числе зашифрованный. По словам собеседников издания, офис министра внутренних дел уже направил компании предписание о необходимости предоставить правоохранительным органам доступ к данным.Apple может обжаловать приказ, сославшись на стоимость его выполнения и риски для конфиденциальности. Но апелляция не позволит отложить его вступление в силу.Компания пока не комментировала требования британских властей. В 2024 году во время рассмотрения в местном парламенте поправок к закону о полномочиях следствия представители Apple заявили: «Нет никаких оснований, по которым правительство Великобритании может решать за граждан всего мира, могут ли они пользоваться преимуществами сквозного шифрования».По словам собеседников WP, компания скорее отключит функцию шифрования хранилища iCloud в Великобритании, но не станет предоставлять доступ к данным пользователей со всего мира.Фото Apple Apple добавила функцию сквозного шифрования резервной копии iCloud в конце 2022 года, но она не включена по умолчанию на устройствах компании. После её настройки доступ к данным может получить только пользователь.Спецслужбы Великобритании считают, что сквозное шифрование позволяет террористам и преступникам легче скрываться от правоохранительных органов.Против технологии также выступали в США. Однако в конце 2024 года ФБР и АНБ рекомендовали использовать «максимально возможное» шифрование для противодействиям кибератакам.#новости #apple #великобритания
Оставьте эпл в покое у вас есть дырявое ведро андроид
🤡
Дырявым может быть твоё очко, а с андроидом всё нормально.
Слушайте, а самые демократичные страны то просят... Значит там настоящая свобода
Во истину
Вот им точно можно!
А что так можно было?