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Артур Томилко
Apple

Власти Великобритании потребовали от Apple предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud по всему миру — WP

Чтобы избежать этого, компания может отключить функцию сквозного шифрования в стране, считают собеседники издания.

  • Спецслужбы Великобритании хотят, чтобы Apple создала бэкдор (намеренную уязвимость), который позволит им получить доступ к данным всех пользователей iCloud, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники и неопубликованный приказ правительства страны.
  • Документ обязывает Apple предоставить британским спецслужбам возможность просматривать любой загруженный в облако контент, в том числе зашифрованный. По словам собеседников издания, офис министра внутренних дел уже направил компании предписание о необходимости предоставить правоохранительным органам доступ к данным.
  • Apple может обжаловать приказ, сославшись на стоимость его выполнения и риски для конфиденциальности. Но апелляция не позволит отложить его вступление в силу.
  • Компания пока не комментировала требования британских властей. В 2024 году во время рассмотрения в местном парламенте поправок к закону о полномочиях следствия представители Apple заявили: «Нет никаких оснований, по которым правительство Великобритании может решать за граждан всего мира, могут ли они пользоваться преимуществами сквозного шифрования».
  • По словам собеседников WP, компания скорее отключит функцию шифрования хранилища iCloud в Великобритании, но не станет предоставлять доступ к данным пользователей со всего мира.
Фото Apple 
Фото Apple 
  • Apple добавила функцию сквозного шифрования резервной копии iCloud в конце 2022 года, но она не включена по умолчанию на устройствах компании. После её настройки доступ к данным может получить только пользователь.
  • Спецслужбы Великобритании считают, что сквозное шифрование позволяет террористам и преступникам легче скрываться от правоохранительных органов.
  • Против технологии также выступали в США. Однако в конце 2024 года ФБР и АНБ рекомендовали использовать «максимально возможное» шифрование для противодействиям кибератакам.

#новости #apple #великобритания

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54 комментария
Валентина Mишина

Оставьте эпл в покое у вас есть дырявое ведро андроид

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Диз

🤡

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G.L.

Дырявым может быть твоё очко, а с андроидом всё нормально.

2
1
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Слушайте, а самые демократичные страны то просят... Значит там настоящая свобода

11
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Казума Малевич

Во истину

1
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Казума Малевич

Вот им точно можно!

1
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Банкирович

А что так можно было?

6
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