Apple представит «нового члена семьи» 19 февраля 2025 года

Вероятно — обновлённый iPhone SE.О дате в X сообщил глава Apple Тим Кук. В какой форме представят «члена семьи» — в виде онлайн-мероприятия или пресс-релиза — неизвестно.Bloomberg 7 февраля 2025 года сообщало, что компания «в ближайшие дни» представит обновлённый iPhone SE с функциями Apple Intelligence. По данным издания, презентации не будет — только релиз.У нового iPhone SE не будет круглой кнопки «Домой», появятся сканер лица Face ID и разъём USB-С вместо Lightning, а по дизайну он должен походить на iPhone 14, писало Bloomberg.Поддержку Apple Intelligence обеспечит процессор A18. Пока что с системой ИИ-функций совместимы только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. В 2024 году Nikkei Asia также писало, что Apple откажется от LСD-дисплеев на iPhone SE в пользу OLED. Источник: аккаунт Тима Кука в X#новости #apple
"бюджетный" огрызок по цене нормального флагмана от китайцев. SE всегда был для тех, кто хочет понты яблока, но денег хватает только на самый слабый вариант. Теперь ещё и AI прикрутили - видимо, чтобы оправдать ценник в 70-80к. Хотя что там может быть за AI, когда даже в Pro Max он так себе работает? Надеюсь, будет угадывать, какой доширак купить, когда все деньги потратишь на телефон?) Хотя USB-C - это единственное, за что можно похвалить. Жаль только, что их Евросоюз заставил, а не сами додумались. Интересно, сколько будет стоить зарядка? Небось, опять в комплекте только бумажка с QR-кодом на эплпэй
«Огрызок», который имеет топовый процессор, на голову выше китайских флагманов? И качество сборки Эпла, опять же превышающее всех конкурентов. Опять повторяется история, что стоит сравнить характеристики, так реальные «аналоги» других фирм, не уступающие по характеристикам, на деле только дороже.
понты от яблока это только последняя модель промакс, желательно в золоте. вся остальная семья для нищебродов.
Саммари: "я зарабатываю меньше, чем самый дешёвый айфон и считаю, что у всех также, поэтому он плохой"
А работает вообще в России эпл интеледженс ?
На фоне 16 айфона не такой уж и бюджетный
эпл свои устройства отгружает за сотни долларов, а не за десятки тысяч рублей) стоимость базовой линейки (799$) не менялась уже несколько лет, в более-менее развитых странах эта сумма не считается большой
Интересно, сколько будет стоить зарядка?а там какую-то новую обещали? старая в продаже и стоимость известна. да и азиаты тоже перестают класть блоки. Самсунг уже давно подтянулся, хотя изначально саркастично "разъебывал" над жадным яблоком, прям как ты ща