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Евгения Евсеева
Apple

Apple представит «нового члена семьи» 19 февраля 2025 года

Вероятно — обновлённый iPhone SE.

  • О дате в X сообщил глава Apple Тим Кук. В какой форме представят «члена семьи» — в виде онлайн-мероприятия или пресс-релиза — неизвестно.
  • Bloomberg 7 февраля 2025 года сообщало, что компания «в ближайшие дни» представит обновлённый iPhone SE с функциями Apple Intelligence. По данным издания, презентации не будет — только релиз.
  • У нового iPhone SE не будет круглой кнопки «Домой», появятся сканер лица Face ID и разъём USB-С вместо Lightning, а по дизайну он должен походить на iPhone 14, писало Bloomberg.
  • Поддержку Apple Intelligence обеспечит процессор A18. Пока что с системой ИИ-функций совместимы только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. В 2024 году Nikkei Asia также писало, что Apple откажется от LСD-дисплеев на iPhone SE в пользу OLED.
 Источник: аккаунт Тима Кука в X

#новости #apple

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58 комментариев
Кирилл Панин

"бюджетный" огрызок по цене нормального флагмана от китайцев. SE всегда был для тех, кто хочет понты яблока, но денег хватает только на самый слабый вариант. Теперь ещё и AI прикрутили - видимо, чтобы оправдать ценник в 70-80к. Хотя что там может быть за AI, когда даже в Pro Max он так себе работает? Надеюсь, будет угадывать, какой доширак купить, когда все деньги потратишь на телефон?) Хотя USB-C - это единственное, за что можно похвалить. Жаль только, что их Евросоюз заставил, а не сами додумались. Интересно, сколько будет стоить зарядка? Небось, опять в комплекте только бумажка с QR-кодом на эплпэй

16
13
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Gre Li

«Огрызок», который имеет топовый процессор, на голову выше китайских флагманов? И качество сборки Эпла, опять же превышающее всех конкурентов. Опять повторяется история, что стоит сравнить характеристики, так реальные «аналоги» других фирм, не уступающие по характеристикам, на деле только дороже.

6
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Согласовано

понты от яблока это только последняя модель промакс, желательно в золоте. вся остальная семья для нищебродов.

5
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Александр

Саммари: "я зарабатываю меньше, чем самый дешёвый айфон и считаю, что у всех также, поэтому он плохой"

4
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тёма

А работает вообще в России эпл интеледженс ?

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Тарас Козлов

На фоне 16 айфона не такой уж и бюджетный

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user0564335

эпл свои устройства отгружает за сотни долларов, а не за десятки тысяч рублей) стоимость базовой линейки (799$) не менялась уже несколько лет, в более-менее развитых странах эта сумма не считается большой
Интересно, сколько будет стоить зарядка?а там какую-то новую обещали? старая в продаже и стоимость известна. да и азиаты тоже перестают класть блоки. Самсунг уже давно подтянулся, хотя изначально саркастично "разъебывал" над жадным яблоком, прям как ты ща

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