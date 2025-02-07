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Полина Лааксо
Apple

Apple «в ближайшие дни» представит обновлённый iPhone SE с функциями Apple Intelligence — Bloomberg

На неделе с 10 февраля 2025 года — без презентации, рассказали источники.

  • Версия, выпущенная в 2022 году, уже «устарела», пишет инсайдер Apple и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. У нового iPhone SE не будет круглой кнопки «Домой», появятся сканер лица Face ID и разъём USB-С вместо Lightning, а по дизайну он должен походить на iPhone 14.
  • Поддержку Apple Intelligence обеспечит процессор A18. Пока что с системой ИИ-функций совместимы только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. В 2024 году Nikkei Asia также писало, что Apple откажется от LСD-дисплеев на iPhone SE в пользу OLED.
  • Текущая модель стоит $429 против $799 за iPhone 16 (41,6 тысячи и 77,4 тысячи рублей соответственно по курсу ЦБ на 7 февраля 2025 года). С учётом обновлений ценник, вероятно, поднимут. Но он будет соответствовать средней стоимости базовых телефонов от Samsung и Google, пишет Гурман.
По слухам, у новых iPhone SE будет одна камера. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F2025%2F1%2F27%2F24352767%2Fiphone-se-4-leak-photos-videos-dummy-notch-dynamic-island-camera&postId=1798309" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Majin Bu</a>
По слухам, у новых iPhone SE будет одна камера. Источник фото: Majin Bu
  • По итогам первого квартала финансового 2025 года выручка Apple составила $124,3 млрд, что на 4% больше год к году. Прибыль — $36,33 млрд (+7,1%).
  • Но продажи iPhone в континентальном Китае, Гонконге и Тайване просели в сумме на 11,1%, до $18,5 млрд. По словам главы Apple Тима Кука, в странах с поддержкой Apple Intelligence показатели лучше. В Китае эти функции недоступны.
  • По словам Гурмана, новый iPhone SE может заинтересовать как раз китайский, индийский, а также другие азиатские рынки.

#iphone #новости

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17 комментариев
Бинарный Ёж

Камера напомнила вот это. Чё за мода пошла делать телефон, который невозможно использовать без чехла?

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Oleg Gorbunov

Ну просто физику не наебешь так сильно, линзе нужно хоть немножко места и размера, чтоб достаточно света собрать на матрицу. Хитрожопые трюки типа "фотка на самом деле секундное видео, чтоб собрать достаточно света" уже сделаны

1
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Глеб Цапля

Чтобы покупали и чехол, обязательно оригинальный!

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Максимум РимскИй

Опять в быстроденьги бежать.....ну емааеее

3
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Бонифаций на каникулах

Может быть хоть кто-нибудь Ъ повторит за Apple в этот раз размер экрана? Скоро меньше 7" не останется, мне не надо такой большой телефон, у нас, Бонифациев, и без этого генетика хорошая.

1
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Oleg Gorbunov

Там вроде кошелек проголосовал, 12 mini и 13 mini купило оч мало народу относительно более крупных моделей

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Ура! Снова никому не нужный мусор

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