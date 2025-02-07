Apple «в ближайшие дни» представит обновлённый iPhone SE с функциями Apple Intelligence — Bloomberg

На неделе с 10 февраля 2025 года — без презентации, рассказали источники.Версия, выпущенная в 2022 году, уже «устарела», пишет инсайдер Apple и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. У нового iPhone SE не будет круглой кнопки «Домой», появятся сканер лица Face ID и разъём USB-С вместо Lightning, а по дизайну он должен походить на iPhone 14.Поддержку Apple Intelligence обеспечит процессор A18. Пока что с системой ИИ-функций совместимы только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. В 2024 году Nikkei Asia также писало, что Apple откажется от LСD-дисплеев на iPhone SE в пользу OLED.Текущая модель стоит $429 против $799 за iPhone 16 (41,6 тысячи и 77,4 тысячи рублей соответственно по курсу ЦБ на 7 февраля 2025 года). С учётом обновлений ценник, вероятно, поднимут. Но он будет соответствовать средней стоимости базовых телефонов от Samsung и Google, пишет Гурман.По слухам, у новых iPhone SE будет одна камера. Источник фото: Majin BuПо итогам первого квартала финансового 2025 года выручка Apple составила $124,3 млрд, что на 4% больше год к году. Прибыль — $36,33 млрд (+7,1%).Но продажи iPhone в континентальном Китае, Гонконге и Тайване просели в сумме на 11,1%, до $18,5 млрд. По словам главы Apple Тима Кука, в странах с поддержкой Apple Intelligence показатели лучше. В Китае эти функции недоступны.По словам Гурмана, новый iPhone SE может заинтересовать как раз китайский, индийский, а также другие азиатские рынки.#iphone #новости
Камера напомнила вот это. Чё за мода пошла делать телефон, который невозможно использовать без чехла?
Ну просто физику не наебешь так сильно, линзе нужно хоть немножко места и размера, чтоб достаточно света собрать на матрицу. Хитрожопые трюки типа "фотка на самом деле секундное видео, чтоб собрать достаточно света" уже сделаны
Чтобы покупали и чехол, обязательно оригинальный!
Опять в быстроденьги бежать.....ну емааеее
Может быть хоть кто-нибудь Ъ повторит за Apple в этот раз размер экрана? Скоро меньше 7" не останется, мне не надо такой большой телефон, у нас, Бонифациев, и без этого генетика хорошая.
Там вроде кошелек проголосовал, 12 mini и 13 mini купило оч мало народу относительно более крупных моделей
Ура! Снова никому не нужный мусор