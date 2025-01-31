Apple отчиталась за квартал: выручка выросла на 4% год к году, чистая прибыль — на 7,1%

В Apple называют квартал «лучшим в истории» компании.Выручка за первый квартал финансового 2025 года составила $124,3 млрд против $119,57 млрд за сопоставимый квартал предыдущего года. Чистая прибыль — $36,33 млрд, или $2,4 в расчёте на акцию, против $33,92 млрд и $2,18 соответственно.Продажи iPhone принесли $69,14 млрд выручки против прогноза в $71,03 млрд. В частности, в континентальном Китае, Гонконге и Тайване они просели в сумме на 11,1%, до $18,5 млрд. По словам главы Apple Тима Кука, в странах с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence показатели лучше. В Китае они недоступны, китайский язык также не поддерживается.Добавить больше языков, в том числе «упрощённый» китайский, должны в апреле 2025 года. Пока есть только английский — австралийский, американский, британский, ирландский, а также канадский, новозеландский и южноафриканский.Выручка от продаж Mac и iPad превзошла ожидания — это $8,99 млрд и $8,09 млрд соответственно. В обоих случаях прирост год к году составил по 15%. Кук связал рост с выходом новых моделей. Продажи других продуктов — часов, наушников и гарнитур Vision Pro — сократились на 2% в годовом выражении, до $11,75 млрд.Подразделение «сервисов», куда входят подписки, гарантии и лицензии, принесло $23,12 млрд выручки — на 14% больше год к году.Кук. Источник фото: Moneycontrol#apple #новости
Эмэйзинг.
Смотря какой фабрик!
Я купил MacBook Air недавно, чтобы потестить ОС, они более-менее привели ее в порядок спустя бесконечность, особенно с окнами, но пока я не готов полностью заменить Windows. iPhone я не пользуюсь из-за политики компании по софту ОС, его закрытости и прочее. ПО и приложения от Apple — это ни о чем, особо. Новых безальтернативных стандартных приложений на Mac, я для себя не нашел, о чем любят говорить фанаты. Не пользуюсь, ни Safari, ни Notes, ничем. Не впечатлили, как и стандартный софт той же Windows. Раздражает, что я не могу удалить стандартные приложение на Mac в Launcher. Приходится отправлять их в папку «Мусор от Apple», чтобы не мешались. Может есть решения как их оттуда выпилить, кто-нибудь в курсе? К физической сборке устройств у меня не было и нет претензий, действительно инженеры по этому вопросу трудятся на ура, а вот дизайнеров с их челками на Mac надо судить и посадить лет на 20 за такое решение
Вся ценность стандартных приложений проявляется когда у тебя несколько устройств в одной экосистеме – мгновенная синхронизация между ними (заметки, книги, календарь, фото, контакты, iMessage, напоминания – то чем я пользуюсь на ежедневной основе). Взять звонок с часов вообще кайф, особенно, если он с рабочего месседжера, когда ты на кухне или в уборной, к примеру.
Удалить можешь – просто не из ланчера делается, а из папки Application в проводнике.
Примерно те же чувства испытываю
Челку не видно становится, если выбрать обои с верхним черным фоном, например планету какую-нибудь, или горы, их там куча на выбор стандартных. И при этом меню ОС и приложений находятся как раз на уровне челки, что расширяет границы экрана.