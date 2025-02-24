Apple отключила российским разработчикам доступ к платформе Apple Developer Enterprise Program — на ней создавали iOS-приложения для корпоративного использования без публикации в App Store

Причины Apple не назвала.Доступ к Apple Developer Enterprise Program (ADEP) перекрыли 12 февраля 2025 года, передаёт РБК со ссылкой на представителей компаний-разработчиков. По их словам, Apple рассылала письма тем, кто использует enterprise-сертификаты, чтобы подписывать и распространять сервисы. Их данные с указанной даты удалили.У Apple есть две основные среды для разработчиков — это Apple Developer Program, которой пользуются в том числе физлица, и ADEP, предназначенная только для юрлиц. С помощью второй бизнес запускал сервисы для корпоративных целей (например, чат-ботов и системы учёта с доступом ко внутренним ресурсам компании), а также ускоренно тестировал потребительские iOS-приложения, не публикуя их в App Store, рассказали в Red Mad Robot и Kode.Apple ранее объясняла, что «принимает меры в соответствии с требованиями законодательства и международных ограничений», напомнили в Touch Instinct. Какие санкции стали причиной на этот раз — она не уточнила.Прямой альтернативы ADEP нет, говорят участники рынка. Touch Instinct использует для тестирования своих сборок «стандартные» инструменты Apple вроде TestFlight или корпоративные решения, если речь идёт о сервисах для внутреннего пользования.Есть «схема» Ad Hoc, но она не подходит для массовых тестов: она позволяет установить приложение только на 100 устройств, а ещё ограничивает последующее удаление, объяснили в Red Mad Robot. Другие варианты — делать прогрессивные веб-приложения (PWA) или устанавливать сервисы на штатные устройства «напрямую».Источник фото: AppleInsiderВ 2022 году Apple приостановила запуск рекламных кампаний в сервисе Search Ads в России. Позже заблокировала аккаунты российских разработчиков, которые пользовались рекламными инструментами Search Ads. Она ссылалась на пункт соглашения, по которому любая сторона может в любой момент прекратить сотрудничество без объяснения причин.C 12 сентября 2024 года в силу также вступили санкции США, которые запрещают оказывать ряд ИТ-услуг пользователям из России — например, поставлять сервисы для бизнес-аналитики и управления техобслуживанием, жизненным циклом продукта и ресурсами предприятия. Ограничения для России на этом фоне ввели Microsoft, Google BigQuery, Recraft, Notion, Wix, Hubspot, Coda, Miro, ClickUp, Sentry и не только.#новости #apple