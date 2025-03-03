«Что-то витает в воздухе»: Apple анонсировала новое устройство «на этой неделе»

Вероятно, MacBook Air.Глава Apple Тим Кук опубликовал в X шестисекундный тизер, в котором лишь одна фраза — “There's something in the air” («Что-то витает в воздухе»), и подписал его «На этой неделе» (с 3 марта 2025 года). Какие-либо детали он не привёл.Источник: аккаунт Тима Кука в XСкорее всего, Apple готовится представить обновлённые MacBook Air, предполагает The Verge. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщал, что компания может показать 13- и 15-дюймовые MacBook Air с чипом M4 уже в марте 2025 года.Кроме того, по данным журналиста, Apple планирует выпустить iPad Air — близко по времени с презентацией iPhone 16e. Смартфон компания представила 19 февраля 2025 года.Таня БоброваApple2 марЕсть всё необходимое, но цена от $599 — смущает: первые впечатления от iPhone 16e Журналисты отмечают хорошее время работы на одном заряде и неплохую заднюю камеру, но недовольны отсутствием MagSafe.#новости #apple #macbook