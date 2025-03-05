Apple представила MacBook Air на чипе M4 и по цене от $999

MacBook Air представлен в двух размерах — с 13- и 15-дюймовым дисплеем Liquid Retina с яркостью до 500 нит. Дополнительно можно подключить два внешних экрана с разрешением до 6K при открытой крышке ноутбука. Есть поддержка Touch ID, клавиатура — Magic Keyboard.

Обновлённый ноутбук работает на чипе M4. Объём памяти — от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 2 ТБ встроенной. Заявленное время работы на одном заряде — до 18 часов. Зарядка до 50% займёт полчаса, утверждает компания.

Есть порт для зарядки MagSafe, два порта Thunderbolt 4 и разъём для наушников 3,5 мм.

В устройстве установили три микрофона и динамики с поддержкой пространственного звука Spatial Audio и объёмного звучания Dolby Atmos.