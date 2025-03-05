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Таня Боброва
Apple

Apple представила MacBook Air на чипе M4 и по цене от $999

У него обновлённая камера Center Stage на 12 Мп.

Источник здесь и далее: Apple
Источник здесь и далее: Apple

  • MacBook Air представлен в двух размерах — с 13- и 15-дюймовым дисплеем Liquid Retina с яркостью до 500 нит. Дополнительно можно подключить два внешних экрана с разрешением до 6K при открытой крышке ноутбука. Есть поддержка Touch ID, клавиатура — Magic Keyboard.

  • Обновлённый ноутбук работает на чипе M4. Объём памяти — от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 2 ТБ встроенной. Заявленное время работы на одном заряде — до 18 часов. Зарядка до 50% займёт полчаса, утверждает компания.

  • Есть порт для зарядки MagSafe, два порта Thunderbolt 4 и разъём для наушников 3,5 мм.

  • В устройстве установили три микрофона и динамики с поддержкой пространственного звука Spatial Audio и объёмного звучания Dolby Atmos.

  • Камера — на 12 Мп Center Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеозвонков. Также камера поддерживает функцию Desk View для показа происходящего на столе одновременно с пользователем.

Apple представила MacBook Air на чипе M4 и по цене от $999

  • Apple уже открыла предзаказ, в продаже — с 12 марта 2025 года. Цены на 13-дюймовый MacBook Air — от $999 (около 89 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 марта 2025 года), на 15-дюймовый — от $1199 (107 тысяч рублей).

  • Оба устройства представлены в нескольких цветах: небесно-голубой, серебристый, «полночь» и «звёздный свет».

Apple представила MacBook Air на чипе M4 и по цене от $999

#новости #apple #macbookair

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