Бразильский суд потребовал от Apple разрешить на iOS загрузку приложений из сторонних магазинов

Компания должна исполнить решение в течение трёх месяцев. Федеральный суд Бразилии постановил, что Apple должна отменить запрет на установку приложений из альтернативных источников на iOS, как уже поступила в ЕС, пишет 9to5Mac.В ноябре 2024 года бразильский антимонопольный регулятор признал незаконным запрет Apple на загрузку приложений из сторонних источников и использование альтернативных способов оплаты в App Store. Он обязал компанию устранить нарушения в течение 20 дней. Apple подала апелляцию и суд отменил решение.Компания настаивала, что изменение политики App Store поставит под угрозу конфиденциальность пользовательских данных, а также ударит по бизнесу Apple.Однако, по словам федерального судьи, несмотря на свои заявления, Apple «уже выполнила аналогичные требования в других странах без существенных последствий для своей бизнес-модели».Фото UnsplashВ марте 2024 года компания разрешила использование альтернативных магазинов в ЕС из-за местного закона о цифровых рынках (DMA). Apple проверяет сервисы и выставляет возрастной ценз, однако предупреждает: они могут содержать то, что запрещено в App Store, — например, порнографию.В августе компания также пообещала открыть доступ к к NFC-чипам в iPhone сторонним разработчикам, в том числе из ЕС, Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США.#новости