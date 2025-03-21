ЕС обязал Apple повысить совместимость сторонних устройств с iPhone и iPad

Например, открыть доступ к уведомлениям и функции, позволяющей наушникам переключаться между устройствами. ЕС подготовил список технических требований к Apple о том, как именно компания должна повысить совместимость iPhone и iPad со сторонними устройствами, пишет The Verge.Одна из мер — «улучшение» процесса подачи заявок для разработчиков, которые создают устройства, совместимые с экосистемой компании.Другие меры связаны с функциями, которые Apple должна сделать открытыми. Большинство из них нужно выполнить к концу 2025 года. Например, компании нужно открыть доступ к функциям уведомлений в iOS — это позволит сторонним производителям «умных» часов отображать их.Ещё одна функция, доступ к которой должен быть открыт, — работа приложений в фоновом режиме. Это позволит устройствам «точнее» собирать и показывать данные — к примеру, информацию о погоде.У сторонних производителей также должен появиться доступ к функции, которая позволяет наушникам Apple переключаться между устройствами. Компания должна разрешить устройствам использовать высокоскоростные соединения — это улучшит качество работы VR-гарнитур от сторонних производителей.Ещё платформы смогут отправлять и получать данные через AirDrop и AirPlay при подключении к устройству Apple, а сама iOS должна поддерживать аналоги AirDrop и AirPlay.Все эти меры Apple должна выполнить в рамках закона о цифровых рынках, который приняли в ЕС в ноябре 2022 года. Если она этого не сделает — ей грозят штрафы до 10% от годового оборота.Источник: Bagus Hernawan / Unsplash#новости #apple