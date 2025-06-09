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Полина Лааксо
Apple

Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях

Релиз состоится осенью 2025 года.

Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
  • В iMessage, FaceTime и «Звонки» добавили перевод текста и аудио в реальном времени. Его будут выполнять модели, запускаемые локально на устройстве пользователя.
  • Поддерживаемые языки в сообщениях — английский, немецкий, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский и упрощённый китайский. В звонках и FaceTime — английский, французский, немецкий, португальский и испанский.
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
  • Часы на экране блокировки iPhone будут адаптироваться к фону. Например, если основной объект размещён в нижней части дисплея, часы «растянутся», чтобы заполнить пространство.
  • Появятся ИИ-функции визуального распознавания контента. Пользователь сможет спросить у ChatGPT о том, что видит на экране, или попросить поискать похожие товары, например, в Google.
  • У пользователей iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и всех моделей iPhone 16 c английским языком как основным в системных настройках появится возможность добавить в календарь событие, которое на экране распознает нейросеть. Она пропишет дату и место.
  • Сообщения от незнакомцев будут отсортировываться в отдельную папку. В самих чатах появится возможность создавать опросы и устанавливать фоны. В групповые беседы добавят индикатор, который покажет, кто печатает, и функцию запроса и отправки денег через Apple Cash (в странах, где сервис работает).
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
  • В «звонилке» будет опция «Удерживать звонок» — для случаев, когда нужно долго ждать ответа оператора. Система отключит музыку и оповестит владельца устройства, когда на связь выйдет человек.
  • Избранные контакты, недавние звонки и голосовая почта теперь расположены на одном экране.
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях
  • В Apple Maps можно будет включить отслеживание посещаемых мест — например, ресторанов и магазинов. Они отсортируются по тематическим папкам («Еда», «Природа», «Путешествия»). А в Apple Music появится перевод песен.
Полина Лааксо
Apple
Apple представила обновлённый дизайн для всех своих операционных систем — со «стеклянным» интерфейсом, вдохновлённым visionOS

И изменила подход к нумерации: теперь будет привязывать их к основному году использования. Новая iOS, например, получит название iOS 26 вместо iOS 19.

#новости #apple

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