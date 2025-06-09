Apple представила «стеклянную» iOS 26 с переводом некоторых языков в звонках и сообщениях

Релиз состоится осенью 2025 года.В iMessage, FaceTime и «Звонки» добавили перевод текста и аудио в реальном времени. Его будут выполнять модели, запускаемые локально на устройстве пользователя.Поддерживаемые языки в сообщениях — английский, немецкий, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский и упрощённый китайский. В звонках и FaceTime — английский, французский, немецкий, португальский и испанский.Часы на экране блокировки iPhone будут адаптироваться к фону. Например, если основной объект размещён в нижней части дисплея, часы «растянутся», чтобы заполнить пространство.Появятся ИИ-функции визуального распознавания контента. Пользователь сможет спросить у ChatGPT о том, что видит на экране, или попросить поискать похожие товары, например, в Google.У пользователей iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и всех моделей iPhone 16 c английским языком как основным в системных настройках появится возможность добавить в календарь событие, которое на экране распознает нейросеть. Она пропишет дату и место.Сообщения от незнакомцев будут отсортировываться в отдельную папку. В самих чатах появится возможность создавать опросы и устанавливать фоны. В групповые беседы добавят индикатор, который покажет, кто печатает, и функцию запроса и отправки денег через Apple Cash (в странах, где сервис работает).В «звонилке» будет опция «Удерживать звонок» — для случаев, когда нужно долго ждать ответа оператора. Система отключит музыку и оповестит владельца устройства, когда на связь выйдет человек.Избранные контакты, недавние звонки и голосовая почта теперь расположены на одном экране.В Apple Maps можно будет включить отслеживание посещаемых мест — например, ресторанов и магазинов. Они отсортируются по тематическим папкам («Еда», «Природа», «Путешествия»). А в Apple Music появится перевод песен.Полина ЛааксоApple2чApple представила обновлённый дизайн для всех своих операционных систем — со «стеклянным» интерфейсом, вдохновлённым visionOS И изменила подход к нумерации: теперь будет привязывать их к основному году использования. Новая iOS, например, получит название iOS 26 вместо iOS 19.#новости #apple