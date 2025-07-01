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Евгения Евсеева
Apple

Apple подала иск к бывшему сотруднику, обвинив его в краже конфиденциальных данных о гарнитуре Vision Pro

Он якобы украл данные и перешёл работать в Snap — но ту компания ни в чём не обвиняет.

  • Apple подала иск против своего бывшего сотрудника Лю Ди, пишет MacRumors. Он проработал в компании семь лет и занимал должность старшего инженера по проектированию продуктов.
  • Компания обвиняет его в том, что незадолго до увольнения Лю «слил» в своё личное «облако» «тысячи» внутренних файлов Apple — в том числе о дизайне, тестировании, стратегии поставок и функциях Vision Pro, которые ещё не анонсировали.
  • Лю в заявлении на увольнение утверждал, что хочет побольше времени проводить с семьёй и сосредоточиться на здоровье. Но, по данным Apple, он на тот момент уже принял предложение о работе от Snap — и не уведомил об этом своего работодателя.
  • Этим он нарушил внутренний протокол компании: как только Apple узнаёт о трудоустройстве в конкурирующую компанию, она блокирует доступ к своим внутренним системам. Лю же смог этого избежать.
  • Действия Лю обнаружили специалисты Apple, когда проанализировали выданный ему рабочий ноутбук. Он выборочно переименовывал папки и загружал их в «облако», а потом удалял копии, чтобы «скрыть следы».
  • Snap уже заявила, что действия Лю с ней никак не связаны — но Apple её ни в чём и не обвиняет. Компания требует, чтобы Лю «вернул» похищенные данные, а также дал проверить все его устройства и выплатил компенсацию за нарушение контракта и присвоение коммерческой тайны.

#новости #apple #snap

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