Apple подала иск к бывшему сотруднику, обвинив его в краже конфиденциальных данных о гарнитуре Vision Pro

Он якобы украл данные и перешёл работать в Snap — но ту компания ни в чём не обвиняет.Apple подала иск против своего бывшего сотрудника Лю Ди, пишет MacRumors. Он проработал в компании семь лет и занимал должность старшего инженера по проектированию продуктов.Компания обвиняет его в том, что незадолго до увольнения Лю «слил» в своё личное «облако» «тысячи» внутренних файлов Apple — в том числе о дизайне, тестировании, стратегии поставок и функциях Vision Pro, которые ещё не анонсировали.Лю в заявлении на увольнение утверждал, что хочет побольше времени проводить с семьёй и сосредоточиться на здоровье. Но, по данным Apple, он на тот момент уже принял предложение о работе от Snap — и не уведомил об этом своего работодателя.Этим он нарушил внутренний протокол компании: как только Apple узнаёт о трудоустройстве в конкурирующую компанию, она блокирует доступ к своим внутренним системам. Лю же смог этого избежать.Действия Лю обнаружили специалисты Apple, когда проанализировали выданный ему рабочий ноутбук. Он выборочно переименовывал папки и загружал их в «облако», а потом удалял копии, чтобы «скрыть следы».Snap уже заявила, что действия Лю с ней никак не связаны — но Apple её ни в чём и не обвиняет. Компания требует, чтобы Лю «вернул» похищенные данные, а также дал проверить все его устройства и выплатил компенсацию за нарушение контракта и присвоение коммерческой тайны.#новости #apple #snap