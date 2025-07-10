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Артур Томилко
Apple

Apple запланировала выпустить в 2025 году новую версию гарнитуры Vision Pro c чипом M4 и улучшенным ремешком — Bloomberg

К 2027 году устройство планируют сделать «значительно легче».

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • О планах компании представить первую обновлённую версию Vision Pro пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.
  • По словам осведомлённых источников, гарнитура получит процессор M4 с увеличенным количеством ядер, отвечающих за работу ИИ. Текущая версия работает на чипе M2 c 16 ядрами для обработки изображений и приложений в дополненной и виртуальной реальностях.
  • Apple также работает над новым ремешком, который уменьшит нагрузку на голову и шею, поскольку одной из главных жалоб пользователей был дискомфорт при длительном использовании гарнитуры. Пока компания рассчитывает решить проблему без снижения веса устройства, отмечает Гурман.
  • По словам источников, к 2027 году компания намерена представить новое поколение Vision Pro, которое будет «значительно легче». Однако планы могут измениться, отмечают они.
  • Незначительные обновления текущего поколения гарнитуры вряд ли увеличат её популярность (с момента релиза Apple продала несколько сотен тысяч устройств), считает Гурман. Однако они могут заинтересовать корпоративных клиентов и привлечь разработчиков приложений. В конце 2025-го компания среди прочего выпустит VisionOS 26 с функцией прокрутки контента «взглядом» и VR-виджетами.
  • Кроме того Apple продолжает работать над очками дополненной реальности — конкурентом Meta* Ray Ban. Устройство планируют представить до конца 2026 года.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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