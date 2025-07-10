Apple запланировала выпустить в 2025 году новую версию гарнитуры Vision Pro c чипом M4 и улучшенным ремешком — Bloomberg

К 2027 году устройство планируют сделать «значительно легче». Фото Bloomberg О планах компании представить первую обновлённую версию Vision Pro пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман.По словам осведомлённых источников, гарнитура получит процессор M4 с увеличенным количеством ядер, отвечающих за работу ИИ. Текущая версия работает на чипе M2 c 16 ядрами для обработки изображений и приложений в дополненной и виртуальной реальностях.Apple также работает над новым ремешком, который уменьшит нагрузку на голову и шею, поскольку одной из главных жалоб пользователей был дискомфорт при длительном использовании гарнитуры. Пока компания рассчитывает решить проблему без снижения веса устройства, отмечает Гурман.По словам источников, к 2027 году компания намерена представить новое поколение Vision Pro, которое будет «значительно легче». Однако планы могут измениться, отмечают они.Незначительные обновления текущего поколения гарнитуры вряд ли увеличат её популярность (с момента релиза Apple продала несколько сотен тысяч устройств), считает Гурман. Однако они могут заинтересовать корпоративных клиентов и привлечь разработчиков приложений. В конце 2025-го компания среди прочего выпустит VisionOS 26 с функцией прокрутки контента «взглядом» и VR-виджетами.Кроме того Apple продолжает работать над очками дополненной реальности — конкурентом Meta* Ray Ban. Устройство планируют представить до конца 2026 года.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #meta