Apple вернёт функцию измерения уровня кислорода в крови для Watch Series 9, Series 10 и Ultra 2 в США

Компания продавала устройства в стране без пульсоксиметра с января 2024 года из-за патентного спора.Apple представила обновлённую функцию измерения кислорода в крови для пользователей «умных» часов Apple Watch Series 9, Series 10 и Apple Watch Ultra 2. Владельцы этих моделей в США получат к ней доступ с обновлением iPhone до iOS 18.6.1 и Apple Watch до watchOS 11.6.1.После этого данные с датчиков на Apple Watch будут рассчитываться на сопряжённом iPhone. Их можно будет посмотреть в разделе «Дыхание» приложения «Здоровье», а не на самих часах.Проблемы с пульсоксиметром возникли из-за патентного спора Apple с производителем медицинского оборудования Masimo. В январе 2023 года Комиссия по международной торговле США решила, что компания нарушила один из патентов Masimo на датчик.Apple обязалась прекратить продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США, но на сторонних ритейлеров запрет не распространялся. В январе 2024-го компания смогла договориться о возобновлении продаж этих моделей без пульсоксиметра. Как уточняет MacRumors, с этого времени ни одна купленная в США модель часов не имела работающего датчика уровня кислорода в крови.Источник: MacRumors#новости #apple