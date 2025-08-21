Популярное
Евгения Евсеева
Apple

Apple повысила цену на подписку Apple TV+ в США и других странах

В России цены не менялись уже несколько лет.

  • Цена вырастет на 30%: с $9,99 до $12,99 в месяц, сообщает Variety. Изменения затронут США и некоторые другие международные рынки.
  • Стоимость подписок Apple TV+ компания увеличивала в октябре 2022 года, затем — в 2023-м.
  • Цены единой подписки Apple One останутся прежними: индивидуальный план — $19,95 в месяц, семейный — $25,95, премиальный — $37,95.
  • Стоимость подписок в России не изменилась. Плата за Apple TV+ — 199 рублей в месяц, как и при запуске в 2019-м. То же касается и Apple Arcade (199 рублей в месяц).
  • Прежней осталась и стоимость Apple One, которая запустилась в 2020-м: 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку, 525 рублей за семейную и 995 рублей — премиальный план.

#новости #apple

