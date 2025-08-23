Apple подала в суд на бывшего сотрудника команды Apple Watch, обвинив его в краже коммерческой тайны и передаче данных Oppo

Китайский производитель электроники Oppo тоже заявлен ответчиком.За три дня до перехода в Oppo архитектор сенсорных систем Чен Ши заполучил доступ к 63 конфиденциальным документам из «защищённой» папки и перенёс их на USB-накопитель, следует из иска, с которым ознакомились Bloomberg и The Verge. Данные касались в том числе технологий мониторинга здоровья.Ши и так знал о планах по разработкам, мог изучить проектную документацию и спецификации датчиков сердечного ритма. Но, чтобы собрать ещё больше деталей, он также провёл «десятки» встреч с членами технической команды подразделения.По информации Apple, перед увольнением он связывался с одним из вице-президентов Oppo. Докладывал, что «изучает различные внутренние документы и проводит множество личных встреч, чтобы собрать как можно больше сведений и поделиться ими позднее». Тот ответил «Хорошо».Apple узнала об этом из сообщений на корпоративном телефоне, который Ши сдал при увольнении. Как и о том, что он перешёл в исследовательский центр Oppo руководить отделом сенсорных технологий. Коллегам он рассказывал, что возвращается в Китай ухаживать за пожилыми родителями.Apple обвинила бывшего сотрудника в нарушении договоров о конфиденциальности и интеллектуальной собственности, а Oppo — в том, что она знала о его махинациях и поощряла их.Oppo заявила, что ничего не крала и уважает сохранность тайны всех компаний, включая Apple. Она пообещала сотрудничать со следствием.Источник фото: Tech in Asia#новости #oppo #apple