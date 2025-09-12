Apple отложила предзаказы на iPhone Air в Китае — местные регуляторы пока не одобрили использование eSIM

Смартфон не поддерживает обычные SIM-карты.Источник: Apple Apple открыла предзаказы на iPhone Air 12 сентября 2025 года, в продажу устройство должно поступить 19 сентября. Однако для Китая условия изменили, обратило внимание SCMP: о дате релиза компания обещает сообщить «позднее».iPhone Air поддерживает только eSIM для экономии места в корпусе: это самый тонкий смартфон компании, его толщина составляет 5,6 мм. Остальные представленные модели — iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — доступны к предзаказу.Как пишет издание, Apple сообщила китайским СМИ, что сотрудничает с местными регуляторами, чтобы «как можно скорее» вывести iPhone Air на рынок Китая. По словам компании, все три госоператора — China Unicom, China Mobile и China Telecom — смогут предложить поддержку eSIM, но после получения одобрений.Полина ЛааксоМаркетинг11 сентВ соцсетях обсуждают рекламу iPhone Air для Южной Кореи — из неё убрали жест, который потенциально мог оскорбить местных мужчин Apple теории не комментировала. #новости #apple #iphoneair