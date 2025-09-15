Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 с эффектом «жидкого стекла»

Компания представила обновлённый дизайн операционных систем 9 июня 2025 года.Источник здесь и далее: Apple Элементы пересмотренного интерфейса — иконки, кнопки, панели, уведомления, полосы прокрутки, поисковые и адресные строки — сделали полупрозрачными.iOS 26Новая система будет совместима с iPhone SE второго и третьего поколений, а также всеми моделями iPhone 11-17, включая mini.watchOS 26Для установки нужен iPhone 11 и новее или iPhone SE второго и следующего поколений с iOS 26. Часы, которые поддерживают ОС: Apple Watch SE 2 и SE 3, Watch Series 6-11, Watch Ultra, Ultra 2 и Ultra 3.macOS 26Установить macOS Tahoe смогут владельцы MacBook Air и Pro на процессорах Apple Silicon от 2020 года выпуска и позднее; 16-дюймового MacBook Pro от 2019 года; MacBook Pro 2020 года выпуска с диагональю 13 дюймов.Остальные устройства с поддержкой новой ОС: iMac 2020 года и новее; Mac Studio 2022 года и более новые версии; Mac mini от 2020 года и далее; Mac Pro 2019 года и новее.iPadOS 26ОС будет совместима с iPad Pro на чипе M4; iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма третьего и последующих поколений; iPad Pro на 11 дюймов первого поколения и новее; iPad Air на процессорах M3 и M2 и iPad Air третьего и более новых поколений.В список также входят iPad на чипе A16; iPad восьмого поколения и далее; а также iPad mini на процессоре A17 Pro и iPad mini от пятого поколения.#новости